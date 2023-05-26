Ростех примет участие в деловой миссии Made in Russia + INNOPROM в Саудовской Аравии

Ростех примет участие в Многоотраслевой деловой миссии Made in Russia + INNOPROM, которая состоится с 29 по 30 мая в Саудовской Аравии. Госкорпорация предложит партнерам сотрудничество в сфере авиации, технологий здравоохранения, грузового транспорта, робототехники, гражданского и служебного стрелкового оружия.

В частности, холдинг «Вертолеты России» предложит государственным и коммерческим структурам королевства вертолеты нового поколения «Ансат», Ка-62, Ми-171А3. Эти машины могут оснащаться противопожарным, поисково-спасательным или медицинским оборудованием. Также компания готова организовать комплексное послепродажное обслуживание техники российского производства.

В свою очередь КАМАЗ готов предложить партнерам современную и надежную автомобильную грузовую технику, ее техническое, гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также обучение персонала. Особый интерес могут представлять самосвалы тяжелого класса для перевозки полезных ископаемых и стройматериалов, а также специальная строительная техника.

Концерн «Калашников» заинтересован в поставках на рынок Саудовской Аравии многоцелевых беспилотников ZALA, а также гражданского и служебного стрелкового оружия.

Предприятия КРЭТ и холдинга «Швабе» готовы осуществлять поставки медицинских приборов и техники. Также «Швабе» имеет все необходимые компетенции для модернизации транспортной инфраструктуры и оказания услуг по обработке оптических деталей.

Кроме того, входящие в Ростех компании проявляют большой интерес к взаимодействию с партнерами из Саудовской Аравии в таких сферах, как системы водоподготовки и очистки воды, системы энергоэффективного освещения, обеспечение безопасности граждан в рамках системы «Безопасный город» и т.д.