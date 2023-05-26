Войти
Ростех

Ростех примет участие в деловой миссии Made in Russia + INNOPROM в Саудовской Аравии

423
0
0

Ростех примет участие в Многоотраслевой деловой миссии Made in Russia + INNOPROM, которая состоится с 29 по 30 мая в Саудовской Аравии. Госкорпорация предложит партнерам сотрудничество в сфере авиации, технологий здравоохранения, грузового транспорта, робототехники, гражданского и служебного стрелкового оружия.

В частности, холдинг «Вертолеты России» предложит государственным и коммерческим структурам королевства вертолеты нового поколения «Ансат», Ка-62, Ми-171А3. Эти машины могут оснащаться противопожарным, поисково-спасательным или медицинским оборудованием. Также компания готова организовать комплексное послепродажное обслуживание техники российского производства.

В свою очередь КАМАЗ готов предложить партнерам современную и надежную автомобильную грузовую технику, ее техническое, гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также обучение персонала. Особый интерес могут представлять самосвалы тяжелого класса для перевозки полезных ископаемых и стройматериалов, а также специальная строительная техника.

Концерн «Калашников» заинтересован в поставках на рынок Саудовской Аравии многоцелевых беспилотников ZALA, а также гражданского и служебного стрелкового оружия.

Предприятия КРЭТ и холдинга «Швабе» готовы осуществлять поставки медицинских приборов и техники. Также «Швабе» имеет все необходимые компетенции для модернизации транспортной инфраструктуры и оказания услуг по обработке оптических деталей.

Кроме того, входящие в Ростех компании проявляют большой интерес к взаимодействию с партнерами из Саудовской Аравии в таких сферах, как системы водоподготовки и очистки воды, системы энергоэффективного освещения, обеспечение безопасности граждан в рамках системы «Безопасный город» и т.д.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
Ансат
Ка-60
Ка-62
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
Беспилотные системы
Вертолеты России
КАМАЗ
Концерн Калашников
КРЭТ
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.05.2023
Ростех представит более 100 разработок на HeliRussia-2023
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
19.02.2015
Ростех представит на «Аэро Индия-2015» масштабную экспозицию
15.07.2014
Российский авиапром достойно представлен на авиасалоне в Фарнборо в Великобритании
26.05.2014
Новинки Ростеха на вертолетном Клондайке
14.03.2012
"Мы объединили все, что могли"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 10:45
  • 50081
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.05 09:57
  • 1
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 26.05 07:03
  • 1
Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея вошла в "космическую семерку" наряду с РФ, США и КНР
  • 25.05 20:09
  • 1
Экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер усомнился в способности российской армии перейти в наступление
  • 25.05 19:53
  • 1
США призвали не поставлять оружие России
  • 25.05 19:46
  • 1
Киссинджер считает, что обострение кризиса вокруг Украины связано с ее приглашением в НАТО
  • 25.05 19:43
  • 1
Захарова заявила о непоколебимости целей СВО вопреки западным поставкам оружия
  • 25.05 15:00
  • 18
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 25.05 14:46
  • 0
Миграционный кризис – попытка Запада дестабилизировать белорусское приграничье
  • 25.05 13:46
  • 169
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.05 13:38
  • 2
Киссинджер рассказал об опасности политической поляризации внутри США
  • 25.05 12:09
  • 28
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 25.05 10:16
  • 1
Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных
  • 25.05 05:50
  • 8
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 24.05 21:32
  • 83
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции