Личная ссора Зеленского и Лулы да Силвы сорвала переговоры по Украине

Responsible Statecraft: посредничество Бразилии не положит конец конфликту на Украине

Лула да Силва не поприветствовал Владимира Зеленского на саммите G7. В ответ на это украинский лидер не явился на встречу с ним для обсуждения прекращения конфликта с Россией, пишет Responsible Statecraft. По мнению автора статьи, инцидент служит примером того, как личная ссора может влиять на политику.

Президент Бразилии утверждает, что Зеленский подставил его на саммите тем, что сказал «око за око», что делает его роль миротворца еще более иллюзорной.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел несколько насыщенных дней на саммите G7 в прошлые выходные в Хиросиме, Япония, сделав один четкий вывод: отношения между Бразилией и Украиной сейчас хуже, чем были на прошлой неделе. Действительно, можно даже сказать, что президент Бразилии сейчас отказывается от перспективы внести свой вклад в формальное установление мира между Россией и Украиной.

Еще до вступления в должность в январе Лула да Силва настаивал на том, что и Россия, и Украина должны прекратить боевые действия и начать обсуждать условия мира. Он выступал за созыв небольшой группы стран — включая Бразилию, крупнейшую страну Латинской Америки и четвертую по величине демократию в мире — без прямого участия в конфликте для посредничества в переговорах.

Эта позиция подверглась широкой критике за то, что она указывает на молчаливое одобрение позиции России о том, что конфликт на Украине стал результатом многолетних провокаций НАТО.

Некоторые называли президента Бразилии либо безнадежно наивным, либо глубоко циничным. Реальность, однако, такова, что позиция Лулы да Силвы рациональна с учетом интересов его страны. В недавней статье Оливер Стенкель, профессор международных отношений Фонда Жетулиу Варгаса в Сан-Паулу, написал: «Хотя существует искушение отмахнуться от стремления Лулы к миру на Украине как от донкихотства, напористость Бразилии свидетельствует о более широких опасениях глобального Юга относительно доступности якобы либерального международного порядка».

Четко выразив эту позицию, Селсу Аморим, бывший министр иностранных дел и ближайший советник Лулы да Силвы по международным делам, посетил Украину в начале этого месяца после того, как ранее побывал в России. В то время как заместитель министра иностранных дел Украины написал в твиттере: «Мы медленно меняем настроение в отношениях между Украиной и Бразилией» (он также добавил подмигивающий смайлик, означающий либо уверенность, либо иронию). Бразилия, похоже, не изменила свою позицию в течение нескольких дней после этой поездки. Украинцы пригласили Лулу да Силву посетить страну, но он еще не принял это предложение, и сообщений о контактах между бразильскими и украинскими официальными лицами было очень мало. Вот почему внезапный приезд Владимира Зеленского на саммит G7 в субботу — визит, который, как написало издание Le Monde, был «решен в спешке и держался в секрете до последнего момента» — был таким интригующим дипломатическим событием. Неужели он и Лула наконец-то сядут за стол переговоров?

В конечном счете они этого не сделают. Когда Зеленский вошел в зал, где в воскресенье собрались главы государств, на кадрах видно, как несколько лидеров подходят, чтобы поприветствовать его. Лула да Силва, не отрывая глаз от листка бумаги в его руке, не вставал. Многие в социальных сетях и не только восприняли это как пренебрежение, но Луле это не свойственно.

Во время своего первого визита на саммит «Большой восьмерки» в 2003 году Лула да Силва остался сидеть, в то время как другие встали, когда Джордж Буш вошел в комнату. «Никто не встал, когда я вошел, — вспоминал он позже, — поэтому и я не стал вставать ради кого-то другого». Зеленский продолжал проводить частные встречи с большинством собравшихся глав государств. Очевидно, он не получал четкого ответа от бразильцев в течение нескольких часов. Наконец, Лула назначил встречу на воскресенье в 15:15, но когда пришло время, Зеленский не пришел. Когда позже его спросили, был ли он разочарован тем, что не встретился с Лулой, Зеленский коротко ответил с кривой ухмылкой на лице: «Я думаю, он был разочарован».

Со своей стороны, Лула настаивал на том, что его команда назначила встречу, но в согласованное время ему сказали, что Зеленский опоздает.

Затем Лула да Силва провел встречу с президентом Вьетнама в течение часа, но, по его словам, украинский лидер так и не появился. «Вот что произошло. То есть, была ли у него серьезная проблема, более важная встреча, я не знаю».

Отвечая на колкость Зеленского о том, что президент Бразилии «разочарован», Лула сказал, что он не разочарован, а расстроен упущенной возможностью. «Послушайте, — заявил он, — Зеленский не ребенок. Он знает, что делает».

Более широкая динамика, которую Лула да Силва критиковал в течение нескольких месяцев, остается неизменной, как он отметил, поскольку ни Зеленский, ни Путин серьезно не относятся к немедленному прекращению огня. Байден, по словам Лулы, «не говорит о мире», настаивая вместо этого на односторонней капитуляции России, подходе, который «не помогает» положить конец конфликту. Президент Бразилии еще раз осудил российскую спецоперацию на Украине и признал, что Киев имеет право на самооборону, но задался вопросом: «Как долго это будет продолжаться?»

В целом, попытки G7 привлечь большее внимание крупных игроков из-за пределов круга богатейших демократических стран не принесли ожидаемого результата. Как выразился Макс Лоусон, глава отдела политики неравенства в организации помощи и развития Oxfam: «Если G7 действительно хочет более тесных связей с развивающимися странами и большей поддержки с их стороны в конфликте на Украине, то просьба к лидерам глобального Юга прилететь через весь мир на пару часов не поможет». Также он сказал, что «им нужно списать долги и сделать все необходимое, чтобы покончить с голодом».

Не достигнув явного успеха, Лула да Силва сказал, что он рад посетить Украину, если это подразумевает поездку в Россию вскоре после этого визита, чтобы поговорить о мире. К сожалению, такой перспективы в ближайшее время не предвидится, о чем Лула наверняка знает. Похоже, что и посредничество Бразилии не поможет положить конец боевым действиям. Это печальный день в мировой геополитике, когда личные ссоры влияют на важные решения о жизни и смерти.

Автор: Андреа Пальярини (Andre Pagliarini)