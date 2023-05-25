Войти
ТАСС

НАТО заявила, что не рассматривает вопрос о вступлении Украины в альянс во время конфликта

366
0
0
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Olivier Matthys

При этом генсек объединения Йенс Столтенберг отметил, что прием страны в НАТО и ее полное подключение к системе коллективной безопасности после окончания боевых действий автоматически не гарантированы

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Вступление Украины в НАТО до завершения военного конфликта с Россией не рассматривается. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступая на брюссельском форуме, организованном американским аналитическим центром Германский фонд Маршалла.

"Вступление Украины НАТО во время войны невозможно", - сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос о неких гарантиях безопасности, которые Украина хочет получить от Запада, он заявил: "Абсолютной гарантией безопасности станет только вступление в НАТО, но, как я говорил, во время войны это невозможно. На саммите в Вильнюсе [в июле] мы намерены принять решения, которые приблизят Украину к НАТО".

"Однако сейчас не это является главной задачей. Главной задачей [НАТО] сейчас является гарантировать, чтобы война завершилась победой Украины", - в очередной раз повторил Столтенберг.

В то же время, Столтенберг дал понять, что и в случае завершения конфликта прием Украины в НАТО и ее полное подключение к системе коллективной безопасности автоматически не гарантирован: "Важно, чтобы после войны мы нашли такие решения, которые бы исключили возможность новой агрессии Путина против Украины".

Он также высказал мнение, что НАТО "не должна указывать Украине, когда начать переговоры о мире".

В то же время он указал Китаю, что Пекин "должен осудить агрессию против Украины и не должен ни при каких обстоятельствах поставлять оружие России". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
24.05.2023
Запад по горло увяз в украинском болоте и не знает, как из него выбраться
17.05.2023
Мир на Украине наступит только в этом случае
12.05.2023
США совершили стратегическую ошибку, которая станет для них фатальной
07.02.2022
Украинский кризис бьёт по Израилю. Медведи играют по другим правилам.
03.02.2022
Вот сколько сил Россия развернула вокруг Украины
24.01.2022
Командующий ВМС Германии ушел в отставку из-за своих заявлений об украинском кризисе
17.02.2020
Новый способ ведения боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 10:47
  • 50053
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.05 10:16
  • 1
Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных
  • 25.05 09:17
  • 167
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.05 05:50
  • 8
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 25.05 04:54
  • 1
Киссинджер рассказал об опасности политической поляризации внутри США
  • 25.05 04:13
  • 27
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 24.05 21:32
  • 83
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 24.05 17:01
  • 1
Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость
  • 24.05 16:51
  • 1
Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину
  • 24.05 16:49
  • 1
Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ
  • 24.05 16:18
  • 0
Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС
  • 24.05 14:12
  • 0
Что скрывается за военными учениями в Литве
  • 24.05 10:35
  • 1
Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи
  • 24.05 10:29
  • 1
Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника
  • 24.05 01:23
  • 1
В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"