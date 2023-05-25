Войти
ТАСС

Рябков: Киев не готов гарантировать, что не будет подвергать опасности Запорожскую АЭС

393
0
0
Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Замглавы МИД РФ отметил, что сомнений в приверженности Москвы безопасности ЗАЭС "нет и быть не может"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Киев не готов предпринять шаги по недопущению обстрелов Запорожской АЭС и нападений на прилегающие территории, заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом он добавил, что сомнений в приверженности Москвы безопасности ЗАЭС "нет и быть не может".

"Вопрос к Киеву - готов ли он предпринять шаги, чтобы не допускать обстрелы этого объекта, нападения на прилегающие территории, город Энергодар, или не готов? На мой взгляд, ответ на этот вопрос отрицательный. <…> Никаких поводов сомневаться в нашей приверженности гарантированному обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС нет и быть не может", - сказал он.

Замминистра добавил, что не должно быть "деструктивного поведения" в вопросе устойчивого энергоснабжения станции. "Мы это все доводим до руководства секретариата МАГАТЭ, рассчитываем делать это и дальше", - подчеркнул он.

Рябков заявил, что Россия находится в постоянном контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в вопросах, касающихся его инициативы по безопасности ЗАЭС. "План [Гросси] претерпел целый ряд эволюционных изменений, с прошлого года он имел форму проекта трехсторонней договоренности, потом двусторонней договоренности, <…> мы в контакте с Гросси находимся на всех этих отрезках", - сказал он.

Однако высокопоставленный дипломат призвал секретариат МАГАТЭ не "прятаться за формулировками" в вопросах безопасности ЗАЭС, а "четко фиксировать, что не должна обстреливаться станция".

"Сейчас по итогам всех обсуждений, консультаций и контактов Гросси ориентирован на то, чтобы представить свои принципы укрепления безопасности, обеспечения ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе путем обнародования того подхода", - сказал Рябков. "До сих пор по понятным причинам эта тема не очень фигурировала в публичном пространстве, в последние дни она засветилась больше", - отметил он.

Замминистра также заявил, что применимость плана Гросси по ЗАЭС будет зависеть от действия Киева и Запада.

Агентство Reuters ранее информировало, что Гросси может представить к концу мая в Совете Безопасности ООН проект соглашения с участием Украины и России по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Сейчас заседание по этой теме в графике работы Совбеза не значится. Принять решение на этот счет может Швейцария в качестве председателя СБ ООН в мае.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин издал указ о принятии в федеральную собственность Запорожской АЭС и поручил правительству создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС" для обеспечения безопасности ее объектов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Швейцария
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
12.05.2023
Ноам Хомский: Россия способна превратить Киев в пустыню
01.05.2023
Китай — Украина: новый ход председателя Си - Мнения ТАСС
28.04.2023
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
10.01.2023
Аналитики Запада: НАТО в конфликте с коалицией КНР-РФ-Иран-КНДР проиграет
16.01.2019
Не поняли друг друга: Россия и США провели встречу по ДРСМД
15.05.2017
Какой будет третья мировая
04.10.2011
«Слабая Россия — это самый жуткий кошмар для США»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 10:47
  • 50053
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.05 10:16
  • 1
Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных
  • 25.05 09:17
  • 167
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.05 05:50
  • 8
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 25.05 04:54
  • 1
Киссинджер рассказал об опасности политической поляризации внутри США
  • 25.05 04:13
  • 27
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 24.05 21:32
  • 83
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 24.05 17:01
  • 1
Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость
  • 24.05 16:51
  • 1
Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину
  • 24.05 16:49
  • 1
Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ
  • 24.05 16:18
  • 0
Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС
  • 24.05 14:12
  • 0
Что скрывается за военными учениями в Литве
  • 24.05 10:35
  • 1
Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи
  • 24.05 10:29
  • 1
Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника
  • 24.05 01:23
  • 1
В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"