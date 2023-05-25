Рябков: Киев не готов гарантировать, что не будет подвергать опасности Запорожскую АЭС

Замглавы МИД РФ отметил, что сомнений в приверженности Москвы безопасности ЗАЭС "нет и быть не может"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Киев не готов предпринять шаги по недопущению обстрелов Запорожской АЭС и нападений на прилегающие территории, заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом он добавил, что сомнений в приверженности Москвы безопасности ЗАЭС "нет и быть не может".

"Вопрос к Киеву - готов ли он предпринять шаги, чтобы не допускать обстрелы этого объекта, нападения на прилегающие территории, город Энергодар, или не готов? На мой взгляд, ответ на этот вопрос отрицательный. <…> Никаких поводов сомневаться в нашей приверженности гарантированному обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС нет и быть не может", - сказал он.

Замминистра добавил, что не должно быть "деструктивного поведения" в вопросе устойчивого энергоснабжения станции. "Мы это все доводим до руководства секретариата МАГАТЭ, рассчитываем делать это и дальше", - подчеркнул он.

Рябков заявил, что Россия находится в постоянном контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в вопросах, касающихся его инициативы по безопасности ЗАЭС. "План [Гросси] претерпел целый ряд эволюционных изменений, с прошлого года он имел форму проекта трехсторонней договоренности, потом двусторонней договоренности, <…> мы в контакте с Гросси находимся на всех этих отрезках", - сказал он.

Однако высокопоставленный дипломат призвал секретариат МАГАТЭ не "прятаться за формулировками" в вопросах безопасности ЗАЭС, а "четко фиксировать, что не должна обстреливаться станция".

"Сейчас по итогам всех обсуждений, консультаций и контактов Гросси ориентирован на то, чтобы представить свои принципы укрепления безопасности, обеспечения ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе путем обнародования того подхода", - сказал Рябков. "До сих пор по понятным причинам эта тема не очень фигурировала в публичном пространстве, в последние дни она засветилась больше", - отметил он.

Замминистра также заявил, что применимость плана Гросси по ЗАЭС будет зависеть от действия Киева и Запада.

Агентство Reuters ранее информировало, что Гросси может представить к концу мая в Совете Безопасности ООН проект соглашения с участием Украины и России по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Сейчас заседание по этой теме в графике работы Совбеза не значится. Принять решение на этот счет может Швейцария в качестве председателя СБ ООН в мае.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин издал указ о принятии в федеральную собственность Запорожской АЭС и поручил правительству создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС" для обеспечения безопасности ее объектов.