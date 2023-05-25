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НАТО охватил бунт — одна из ее стран сделала России подарок

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Совет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

NetEase: Турция устроила "бунт" в НАТО и сделала России "большой подарок"

США активно вовлекают НАТО в конфликт на Украине, мобилизуя все ее силы и оказывая щедрую поддержку Киеву, пишет пользователь NetEase. Однако в альянсе случился "бунт": Турция "сделала России подарок", показав свою независимость от Запада.

С момента начала спецоперации на Украине Россия неоднократно обвиняла НАТО во главе с США во вмешательстве в конфликт между странами, но Североатлантический альянс игнорировал эти заявления и постоянно увеличивал военную поддержку Киева. Недавно Соединенные Штаты и многие другие страны решили отправить Украине истребители — президент США Джо Байден дал понять, что разрешит союзникам поставлять американские F-16.

В НАТО открытые разногласия

В начале 2023 года США и другие члены НАТО впервые заявили о предоставлении Украине основных боевых танков, а Великобритания недавно подтвердила, что поставила ей крылатые ракеты. Сейчас Байден готов рассмотреть вопрос о предоставлении ей истребителей. Все это свидетельствует о том, что уровень западной помощи Киеву непрерывно повышается, а НАТО все больше вовлекается в конфликт на Украине.

Однако стоит отметить, что, пока Соединенные Штаты изо всех сил стараются мобилизовать все силы НАТО и увеличить военную помощь Украине, внутри альянса начали раздаваться разные голоса. Несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что не будет ограничивать себя западными санкциями и что он по-прежнему намерен поддерживать хорошие отношения с Владимиром Путиным. Эрдоган считает, что Россия и Турция могут развивать сотрудничество, и это не касается других западных стран. По его мнению, Вашингтон и Брюссель должны были поддерживать баланс в отношениях как с Москвой, так и с Киевом, но по факту наблюдается очевидный перевес в пользу Украины.

Турция сделала России большой подарок

С начала конфликта на Украине позиция Турции сильно отличалась от выбора других западных стран. Анкара не только не осудила и не ввела санкции против Москвы, но и продолжила с ней диалог, намереваясь выступить посредником в конфликте между враждующими сторонами, а также способствовала заключению Черноморской зерновой инициативы.

Ранее Соединенные Штаты пытались всеми способами оказать давление на Турцию, чтобы она послала военную помощь Украине, но Эрдоган не уступал, что вызвало недовольство членов НАТО.

В глазах США и других стран Турция сейчас представляет собой большую брешь в единой стене НАТО, которую Россия может использовать, поэтому Белый дом не хочет, чтобы Эрдоган выиграл на нынешних президентских выборах. Однако некоторые аналитики считают, что независимо от того, пройдет ли переизбрание действующего турецкого президента гладко, в стране останется тот, кто будет призывать ее к независимости от НАТО, и влияние этого голоса немало. Благодаря ему Турция не будет полностью подчиняться приказам Соединенных Штатов.

На самом деле этот затянувшийся военный конфликт уже дорого обошелся Украине, Соединенным Штатам и многим другим государствам. Негативное воздействие этого кризиса продолжает распространяться на другие части мира и ведет к все большей глобальной нестабильности. Поэтому Североатлантический альянс во главе с США должен проявить сдержанность в своих действиях, чтобы не раздражать Россию еще сильнее, и в то же время предпринимать практические шаги по содействию мирным переговорам между Москвой и Киевом, чтобы добиться гарантии, что Россия и НАТО смогут мирно сосуществовать друг с другом.

Автор: Автор: Войска пролива (海峡军武)

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