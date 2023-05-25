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ТАСС

Учебные центры Минобороны ведут обучение военных для формируемых в новых регионах частей

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Мобилизованные в автономном полевом учебном центре на полигоне в Волгоградской области
Мобилизованные в автономном полевом учебном центре на полигоне в Волгоградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в последнее время нагрузка на учебную сеть значительно возросла, но это никоим образом не должно сказываться на качестве образовательного процесса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Учебные центры Минобороны РФ ведут обучение военных для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей. Об этом в среду заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Отмечу, что учебные центры не только осуществляют одиночную подготовку, но и обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин, в том числе для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей", - сказал он.

По словам министра обороны, в последнее время нагрузка на учебную сеть значительно возросла, но это никоим образом не должно сказываться на качестве образовательного процесса. "Программы подготовки необходимо корректировать с учетом опыта специальной военной операции. Военнослужащие должны владеть новыми приемами ведения боя, уметь эффективно применять вооружение, знать тактику и технику противника, чтобы умело этому противостоять", - добавил Шойгу. 

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