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ТАСС

Киссинджер считает, что обострение кризиса вокруг Украины связано с ее приглашением в НАТО

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Генри Киссинджер
Генри Киссинджер.
Источник изображения: AP Photo/ Jacquelyn Martin

Бывший госсекретарь США заявил, что не оправдывает СВО и выступает за "сопротивление украинцев и Запада" действиям России

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что именно с приглашения Украины в НАТО началась серия событий, которые в конечном итоге привели к проведению специальной военной операции (СВО) России в этой стране. Такое мнение он выразил в интервью немецкой еженедельной газете Die Zeit, выдержки из которого опубликованы в среду.

Киссинджер подчеркнул, что не оправдывает СВО и выступает за "сопротивление украинцев и Запада" действиям России. "Впрочем, я не считаю, что вся вина лежит на [президенте РФ Владимире] Путине", - сказал он, сообщив, что еще в 2014 году испытывал "серьезные сомнения касательно намерения пригласить Украину в НАТО". По его словам, "тем самым началась цепочка событий, кульминацией чего" стала СВО. "Это не оправдывает войну, но я и тогда был, и сегодня еще придерживаюсь мнения, что было не мудрым решением связывать прием в НАТО всех стран бывшего восточного блока с приглашением Украины также вступить в альянс", - подчеркнул экс-госсекретарь США.

"Я тогда считал, что Украине лучше оставаться нейтральной страной, наделенной статусом, каким обладала в свое время Финляндия", - заметил он. Киссинджер утверждал, что сейчас изменил свое мнение и выступает за перспективу вступления Украины в Североатлантический альянс, но после окончания конфликта. "Сейчас для Запада лучше принять ее, потому что между НАТО и Россией больше нет нейтральных зон", - пояснил свою мысль Киссинджер. По его мнению, если Россия одержит верх, то вся концепция существования НАТО превратится в прах.

Одновременно он подверг критике решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина. "Путин перед судом? Лучше бы нет!" - заявил Киссинджер. Он указал на то, что крайне сложно и даже невозможно ограничить конфликт, "если исход связывают с личной судьбой политического лидера". Бывший госсекретарь также отметил, что не верит в применение ядерного оружия на Украине, однако указал на то, что, чем больше конфликт будет затрагивать "суть русской идентичности", тем выше вероятность его применения.

Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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США
Украина
Финляндия
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Путин Владимир
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Ядерный щит
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