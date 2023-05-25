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Военное обозрение

Польша собралась приступить к реализации программы по закупке подводных лодок для своих ВМС

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Польши рассматривают возможность начала в текущем году переговоров по приобретению субмарин для военно-морских сил страны. Об этом сообщил министр обороны и вице-премьер Польши Мариуш Блащак, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.

Ранее в Варшаве уже высказывали свои планы относительно повышения боевых возможностей своего флота, в том числе и за счет обзаведения новыми подводными лодками.

Еще в этом году мы планируем начать действия, целью которых станет покупка подводных лодок и получение необходимых технологий

- написал министр обороны Польши.

Как отметил Блащак, Польша рассчитывает, что ее подводные лодки смогут длительное время находиться в плавании, будут отличаться высокой грузоподъемностью и высокой скоростью.

В настоящее время военно-морские силы Польши формально имеют на вооружении лишь одну подводную лодку, которую должны вывести из состава ВМС страны. Это субмарина «Ожел» («Орел»), введенная в эксплуатацию в 1986 году. Ремонтные работы на подлодке так и не привели к восстановлению ее боеспособности.

До недавнего времени были у Польши и две бывшие норвежские подводные лодки «Семп» и «Белик», переданные Варшаве в 2002-2003 гг. Субмарина «Ожел» - это подлодка советского проекта «Варшавянка», а норвежские подлодки относятся к типу «Коббен». Тип «Коббен» представляет собой дизель-электрические подводные лодки, строившиеся в 1960-е годы в Норвегии.

Подлодку «Ожел» («Орел») строили специально для Польши в Советском Союзе. Она стала первой экспортной подводной лодкой проекта 877. Тогда в Москве считали, что Польша является надежным союзником СССР, и поэтому поставляли большое количество разнообразных вооружений.

Норвежские подводные лодки к 2021 году фактически вышли из строя, а затем были официально выведены из состава Военно-морских сил Польши, что вполне понятно, учитывая их пятидесятилетнюю историю эксплуатации.

Таким образом, Польша фактически осталась без подводного флота. Это обстоятельство явно идет вразрез с большими амбициями польского руководства, которое мечтает о создании самых мощных в Европе вооруженных сил. В 2020 году Польша обсуждала возможность приобретения двух субмарин у Швеции.

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Страны
Норвегия
Польша
Россия
Швеция
Проекты
2020-й год
877 Палтус
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