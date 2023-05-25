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Военное обозрение

Экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер усомнился в способности российской армии перейти в наступление

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Источник изображения: topwar.ru

Российская армия не в состоянии перейти в наступление, у нее нет успехов на фронте. Об этом заявил бывший представитель США на Украине Курт Волкер в интервью украинской прессе.

Экс-спецпредставитель США появился на Украине спустя довольно продолжительное время и совершил турне по украинским городам, начав с Одессы и закончив Киевом. Причина появления Волкера пока не ясна, но он уже успел и выступить перед журналистами и дать интервью, везде рассказывая о том, что украинская армия "почти победила".

В беседе с украинской прессой он усомнился в способности российской армии перейти в наступление, начав рассказывать о якобы "плохом снабжении и командовании" российской группировки. В то же время он назвал ВСУ "прекрасно оснащенной и интегрированной в системы НАТО" армией, способной одержать победу. Стоит отметить, что в 2018 году Волкер говорил все то же самое, но только вместо "российской армии" упоминал "народную милицию" республик. В общем, сказка все та же, просто слова другие.

(...) российские вооруженные силы уже не в состоянии продвигаться дальше. Они пытались (...) но они не организованы, они не могут закрепляться на позициях (...) В то же время украинские войска хорошо подготовлены, хорошо оснащены, интегрированы, и они находятся под мощным командованием

- заявил экс-представитель США добавив, что решающим фактором в предстоящем контрнаступлении будет "подготовка ВСУ" и "мощное командование" украинской группировки.

Волкер признал, что не знает всех подробностей будущего контрнаступления ВСУ, но уверен в окончательной победе Украины.

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Страны
Россия
США
Украина
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