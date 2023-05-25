Премьер-министр Японии: Страна не планирует вступать в НАТО, но открытие представительства альянса обсуждается

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Япония не рассматривает возможность вступления в состав Североатлантического альянса. Однако вопрос об открытии в стране представительства НАТО обсуждается. С таким заявлением выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, его слова цитирует информационное агентство Reuters.

Как отметил глава японского правительства, обсуждение вопроса об открытии офиса НАТО в стране продолжается. Но окончательное решение руководством страны пока не принято. Ранее о том, что ведутся переговоры об открытии представительства альянса сообщал и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

Глава МИД Японии в беседе с CNN заявил, что одним из факторов, побудивших Токио активизировать сотрудничество с Североатлантическим альянсом, стали события на Украине и снижение уровня стабильности в современном мире.

Впрочем, ранее и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что принятие в альянс азиатских государств не планируется. Но с Японией НАТО и так наращивает сотрудничество. США заинтересованы в том, чтобы и в Азии создать своеобразный аналог НАТО из своих сателлитов, который бы стал надежным подспорьем Вашингтона в грядущем противостоянии с Китаем.

В то же время, открытое вступление Японии в Североатлантический альянс стало бы дополнительным раздражающим фактором для Китая и заставило бы как Китай, так и КНДР, и Россию наращивать свой военный потенциал в Тихоокеанском регионе. Конечно, этот вопрос в Токио тоже не могут не учитывать, обсуждая перспективы членства в альянсе.