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Интерфакс-АВН

Японский астронавт Фурукава назначен в экипаж миссии Crew-7 к МКС - NASA

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Космический корабль Space X Crew Dragon
Космический корабль Space X Crew Dragon.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - NASA сообщило о назначении астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукавы в состав миссии американского пилотируемого корабля Crew Dragon-7 компании SpaceX к Международной космической станции (МКС).

"Астронавт JAXA Сатоси Фурукава был выбран в качестве специалиста миссии NASA и SpaceX Crew-7 - седьмой регулярной миссии управления к Международной космической станции", - говорится в сообщении на сайте американского космического ведомства.

Помимо Фурукавы в состав миссии назначены астронавт NASA Жасмин Могхбели (командир корабля) и астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен (пилот). Также в марте этого года российская госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что в состав экипажа войдёт россиянин Константин Борисов.

Этот полёт станет вторым в карьере японского астронавта - в 2011 он провёл 165 дней на МКС, на которую прибыл на российском пилотируемом корабле "Союз ТМА-02М".

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Страны
США
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
JAXA
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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