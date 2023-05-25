Войти
Известия.ru

В Пентагоне назвали безопасным взаимодействие самолетов США и России над Балтикой

366
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Взаимодействие бомбардировщиков США и российских истребителей над Балтикой 23 мая было профессиональным и безопасным, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он указал, что бомбардировщики появились над Балтикой как часть «давно запланированных учений в Европе».

Ранее в этот же день сообщалось, что над Балтийским морем российские средства контроля воздушного пространства обнаружили две воздушные цели, которые приближались к границе России.

Для того чтобы предотвратить нарушение границы России, в воздух был поднят дежурный истребитель Су-27.

Отмечалось, что иностранные военные самолеты удалились. Истребитель вернулся на место базирования.

Ранее, 15 мая, российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два патрульных самолета НАТО, которые двигались в сторону границы России. После разворота иностранных военных самолетов от госграницы истребитель вернулся на аэродром базирования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Су-27
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
17.02.2021
Товарищество пока на доверии
16.09.2020
Бомбардировщики ВВС США пролетели над Беринговым и Охотским морями
19.11.2019
Белорусские истребители Су-30СМ: усиление воздушного компонента обороны Союзного государства
21.03.2019
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
11.01.2019
Эсминец с 56 ракетами: США усилили присутствие на Балтике
20.08.2018
Су-30СМ: секрет успеха
30.03.2009
Отечественные средства ПВО имеют высокий авторитет. Очковтирательство случается, но не носит массового характера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 10:47
  • 50053
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.05 10:16
  • 1
Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных
  • 25.05 09:17
  • 167
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.05 05:50
  • 8
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 25.05 04:54
  • 1
Киссинджер рассказал об опасности политической поляризации внутри США
  • 25.05 04:13
  • 27
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 24.05 21:32
  • 83
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 24.05 17:01
  • 1
Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость
  • 24.05 16:51
  • 1
Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину
  • 24.05 16:49
  • 1
Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ
  • 24.05 16:18
  • 0
Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС
  • 24.05 14:12
  • 0
Что скрывается за военными учениями в Литве
  • 24.05 10:35
  • 1
Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи
  • 24.05 10:29
  • 1
Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника
  • 24.05 01:23
  • 1
В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"