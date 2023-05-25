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Интерфакс-АВН

Патрушев провел переговоры с представителями Египта, Ирака, Шри-Ланки, ЮАР и Вьетнама - Совбез РФ

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Никольский

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев "на полях" международной встречи по безопасности обсудил двустороннее сотрудничество с представителями Египта, Ирака, Шри-Ланки, ЮАР и Вьетнама, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"В беседе с советником президента Египта по национальной безопасности Файзой аль-Нагой и советником президента Египта по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффаром обсуждены вопросы российско-египетского взаимодействия на антитеррористическом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что на встрече с главой народного ополчения Ирака Фалехом аль-Файядом была рассмотрена ситуация на Ближнем Востоке, а с министром в администрации президента ЮАР госпожой Кхумбудзо Нтшавхени обсуждались вопросы в рамках южноафриканского председательства в БРИКС.

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Страны
Вьетнам
Египет
Ирак
Россия
Шри-Ланка
ЮАР
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
БРИКС
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