Патрушев провел переговоры с представителями Египта, Ирака, Шри-Ланки, ЮАР и Вьетнама - Совбез РФ

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев "на полях" международной встречи по безопасности обсудил двустороннее сотрудничество с представителями Египта, Ирака, Шри-Ланки, ЮАР и Вьетнама, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"В беседе с советником президента Египта по национальной безопасности Файзой аль-Нагой и советником президента Египта по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффаром обсуждены вопросы российско-египетского взаимодействия на антитеррористическом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что на встрече с главой народного ополчения Ирака Фалехом аль-Файядом была рассмотрена ситуация на Ближнем Востоке, а с министром в администрации президента ЮАР госпожой Кхумбудзо Нтшавхени обсуждались вопросы в рамках южноафриканского председательства в БРИКС.