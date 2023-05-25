В госдепе скептически воспринимают сообщения об использовании украинцами американского оружия для атак в Белгороде

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В США со скептицизмом относятся к сообщениям о том, что поставляемое Вашингтоном оружие могло использоваться для украинских атак на территории Белгородской области, сказал представитель американского госдепа Мэттью Миллер.

"Мы видели сообщения, которые распространяются в соцсетях и на других платформах, о том, что поставленное США оружие использовалось в этих атаках, но я скажу, что мы в настоящее время скептически относимся к тому, насколько правдоподобны эти утверждения", - сказал он на брифинге.

"Мы не поощряем удары внутри России и не подталкиваем к ним", - отметил он.

Однако Миллер добавил, что, "как мы и говорили раньше, решение о том, как вести эти военные действия, остаются за Украиной".

Ранее во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене на территории региона режима контртеррористической операции, введенного в связи с проникновением украинской диверсионно-разведывательной группы. Подобный режим действовал с понедельника.

Минобороны РФ сообщило, что украинские силы, которые вторглись на территорию Белгородской области, уничтожены.