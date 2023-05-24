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ТАСС

Пентагон: США не одобряли передачу поставленной Украине техники третьим сторонам

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Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер
Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

В ведомстве изучают сообщения об использовании американской техники в Белгородской области

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер утверждает, что США не одобряли передачу поставленной Украине техники каким-либо военизированным формированиям третьей стороны. В ходе брифинга во вторник Райдер также отметил, что ведомство изучает сообщения об использовании американской техники в Белгородской области.

"Мы видели эти сообщения. Что-то мы, безусловно, продолжаем очень внимательно отслеживать. Я могу сказать, что мы можем подтвердить, что правительство США не одобряло передачу техники каким-либо третьим сторонам - военизированным формированиям, не входящим в состав Вооруженных сил Украины, - сказал он. - Украина также не запрашивала каких-либо подобных поставок. Это то, за чем мы продолжим следить".

США изучают видеозаписи, на кадрах которых запечатлена американская военная техника в Белгородской области, и пока не могут делать выводы о ее использовании, заявил Райдер. 

"Когда появляются такие изображения, мы их изучаем. Я не знаю, соответствуют ли они действительности, подлинные ли это изображения. Например, вчера появилась фотография взрыва у Пентагона. Так что и вы, журналисты, и мы в Министерстве обороны должны изучить это и удостовериться, что имеем дело с фактами", - сказал он.

Райдер не стал отвечать, каковы будут последствия для Украины, если окажется, что американская техника была использована на территории России. "Это гипотетические вопросы", - отметил он, добавив, что сначала надо установить факты.  

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Страны
Россия
США
Украина
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