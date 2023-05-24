Источник изображения: topwar.ru

Российские силовые подразделения восстановили контроль над пограничным пунктом Козинка в Белгородской области. Напомним, что именно этот объект стал первым, подвергшимся захвата со стороны вооружённой группы, прорвавшейся через границы со стороны Украины.

Ранее министерство обороны сообщило о том, что около 70 боевиков в результате действий, осуществлённых в режиме контртеррористической операции в Белгородской области, были уничтожены. Появляются свидетельства того, что российские войска в районе здания пограничного пункта в Козинке уничтожили несколько единиц бронетехники противника.

Представлены кадры с подбитыми бронемашинами «Хамви» и «Хаммер», ранее поставленными Украине из США. В результате ударов с воздуха, а также огневой работы российской артиллерии, несколько бронемашин (включая бронеавтомобиль «Спартан»), на которых противник вторгся на территорию РФ, были превращены в груду искорёженного металла. Несколько единиц техники достались нашим силовикам в качестве трофеев. При этом одни бронемашины боевики из состава подразделений украинского ГУР бросили, а другие превратились в трофеи в результате уничтожения в них украинских экипажей.

Надписи на некоторых бронемашинах выдают одну из составляющих этой украинской операции – «отместка» за потерю Бахмута. Но медийность не всё, на что был расчёт. Эксперты считают, что вооружённым отрядам после прорыва границы ставилась задача держать плацдарм до прибытия основных сил, а затем взять под свой контроль город в Белгородской области. Это, по замыслу Киева, давало бы ему аргументы в плане «переговоров с позиции силы». Именно о таком варианте переговоров и грезит киевский режим.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о том, что на данный момент продолжается поиск и сбор фрагментов тел украинских боевиков, осуществивших вылазку на территорию Грайворонского района. Многие тела уничтоженных военнослужащих армии противника и наёмников ГУР российского происхождения серьёзно обгорели в результате авиаударов по их позициям и военной технике, в которой они находились.