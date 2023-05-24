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Известия.ru

Военный эксперт назвал пиаром слова Зеленского о создании корпуса морской пехоты

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Louise Delmotte

Дандыкин: слова Зеленского о создании корпуса морской пехоты на Украине — дешевый пиар

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин 23 мая прокомментировал «Известиям» заявление украинского лидера Владимира Зеленского о создании корпуса морской пехоты на Украине.

«Корпус морской пехоты существует у хозяев киевского режима — США. Это серьезная организация, которая насчитывает почти 200 тыс. человек, которая обеспечена всеми средствами авиационного прикрытия и средствами высадки, универсально-десантными кораблями. Какой корпус морской пехоты может быть у Украины, когда у нее нет флота? Это реверанс в сторону своих хозяев. Можно добавить еще одну бригаду, отловить хлопцев, которые еще не призваны, приклеить шевроны, что это морская пехота», — сказал эксперт.

Дандыкин добавил, что такое заявление Зеленского сделано в рамках дешевого пиара, который присутствует с начала его деятельности на посту президента Украины.

11 мая украинский лидер заявлял, что стране требуется больше времени на подготовку контрнаступления. По его словам, бригады для этих целей уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

В свою очередь, депутат Госдумы Олег Савченко порекомендовал Зеленскому поскорее соглашаться на переговоры, поскольку это более выигрышная позиция, чем упражнения с оружием. По его словам, переговорный процесс между Россией и Украиной можно и нужно было начинать значительно раньше.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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