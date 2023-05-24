Американский эксперт: Добровольцы по-прежнему остаются основными поставщиками квадрокоптеров для российских Вооруженных сил

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Происходящий на Украине военный конфликт эксперты и наблюдатели уже по праву окрестили «войной дронов». Американский эксперт Дэвид Хэмблинг проанализировал оснащенность и перспективы насыщения БПЛА армий США, Украины и России. Свое видение этой темы он изложил в статье для военно-аналитического издания 19FortyFive.

Автор отметил, что именно эти страны лидируют в части поставки беспилотников, в первую очередь для получения разведданных, для нужд вооруженных сил. Однако решается эта задача в каждом государстве по-разному, и везде существуют свои проблемы.

В конце прошлого года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что возглавляемое им ведомство не производит официальную закупку китайских дронов для ВСУ. Связано это, в частности, с тем, что один из основных мировых производителей мультикоптеров, китайская компания DJI, не позволят использовать свою продукцию в военных целях.

Поэтому закупку дронов для украинской армии, иногда в виде отдельных деталей с последующей сборкой, осуществляют частные лица и негосударственные организации. Курирует этот процесс Министерство цифровой трансформации Украины.

По данным «Украинской правды», только три благотворительные организации приобрели более 10 000 квадрокоптеров для украинских вооруженных сил в 2022 году. В основном это небольшие и относительно дешевые БПЛА Mavics и Autel производства DJI, но есть среди них и американские аппараты для ведения аэросъемки Skydio 2, стоящие около 1100 долларов.

По данным эксперта, украинская армия постепенно формирует одно из крупнейших в мире подразделений беспилотников, к настоящему времени для управления ими уже обучено более 10 000 операторов.

Генеральный директор украинской компании-производителя беспилотных летательных аппаратов Atlas Dynamics Иван Толчинский считает, что для нужд армии необходимо наладить массовый выпуск недорогих отечественных дронов, которые он называет «одноразовыми». В целом, считает Хэмблинг, украинские вооруженные силы не испытывают недостатка в БПЛА, но до массового их производства внутри страны пока далеко.

Иная ситуация складывается в закупках беспилотников Минобороны США. В Пентагоне делают упор на разработку и поставку сложных комплексов БПЛА, выполняющих широкие разведывательные задачи. Так недавно для нужд американской армии были закуплены 30 квадрокоптеров ближнего радиуса действия (SRR) Skydio RQ-28As, разработанные на базе гражданских моделей. Один комплект SRR, включающий два дрона, наземный блок управления, цифровую связь и комплект датчиков дневного и ночного видения, обошелся Пентагону в без малого 40 000 долларов. Более функциональные комплекты SRR Tranche 2, поставка в армию США которых будет произведена в период до 2026 года, будут стоить уже 240 000 долларов.

Такая дороговизна беспилотных систем приведет к относительно небольшому их количеству поставки в американские вооруженные силы. Кроме того, потеря в бою такого аппарата может иметь существенные последствия.

Вы можете смеяться над дроном стоимостью 1000 долларов, застрявшим на дереве, но не над дроном стоимостью 100 000 долларов

— резюмирует эксперт.

Говоря о снабжении ВС РФ недорогими беспилотниками, автор отмечает, что Россия сталкивается практически с теми же проблемами, что и Украина. Основные объемы поставок дешевых БПЛА для нужд российской армии осуществляют благотворительные организации, «созданных матерями или бабушками солдат, проходящих службу». При этом те же китайские коптеры российским волонтерам приходится покупать через посредников по завышенным ценам.

Добровольцы по-прежнему являются основным источником квадрокоптеров для российских вооруженных сил

— считает Сэмюэл Бендетт, эксперт по российским беспилотным системам и советник аналитических центров CNA и CNAS.

Эксперт полагает, что несмотря на заявления на самом высоком уровне, российские предприятия не смогут быстро нарастить производство большого количества беспилотников для нужд армии. К тому же, считает Бендетт, отечественные дроны будут стоить дороже, чем китайские аналоги.

Автор статьи резюмирует, что для Украины основной проблемой в закупке и производстве дронов является недофинансирование. Соединенные Штаты, сделав ставку на дорогие бесплотные комплексы, рискуют количественным недооснащением армии БПЛА. Россия сумеет решить эту проблему, если действительно реализует широкомасштабную программу производства собственных дронов по низкой стоимости, для чего, в частности, необходимо наличие собственной компонентной базы.

В целом, считает эксперт, в условиях современного военного конфликта беспилотники должны использоваться как обычные боеприпасы.