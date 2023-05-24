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Известия.ru

Песков заявил о большей вовлеченности Запада в конфликт в случае поставок самолетов Киеву

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Песков: поставки самолетов Киеву свидетельствуют о растущей вовлеченности Запада в конфликт

Решения о поставках самолетов Украине свидетельствуют о росте вовлеченности Запада в конфликт. Об этом во вторник, 23 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.


«Очевидно, что продолжается эта спираль по нарастающей по обеспечению [Украины] различными более совершенными видами вооружений. Очевидно, что принято решение добавить самолеты, но, как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», — сказал он журналистам.

По словам пресс-секретаря президента РФ, риски от поставок Западом Киеву самолетов очевидны.

Ранее в этот день газета Politico написала, что Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16. Уточняется, что сейчас Нидерланды используют 24 таких истребителя, они готовы к оперативному развертыванию и будут использоваться до середины 2024 года. После этого самолеты будут доступны для другого назначения, например для продажи.

23 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о начале подготовки украинских летчиков для истребителей F-16 рядом стран, в частности Польшей. Он отметил, что этот процесс займет время, но «чем раньше, тем лучше».

Между тем министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявил, что Амстердам ждет «зеленый свет» от США для начала обучения украинских пилотов на F-16.

В то же время Италия заявила, что не может участвовать в поставках. В Германии и Финляндии указали, что даже не располагают такими самолетами.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Германия
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Продукция
F-16
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