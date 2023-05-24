Турция провела второе успешное испытание новой баллистической ракеты малой дальности Tayfun

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Турция провела второе испытание новейшей баллистической ракеты малой дальности Tayfun. Как заявили в пресс-службе компании Roketsan, запуск признан успешным.

Турецкая компания Roketsan провела второй успешный испытательный запуск новой ракеты Tayfun, первый раз ракету испытали в 20-х числах октября 2022 года. Как и в прошлый раз, пуск ракеты был произведен с черноморского побережья Турции на северо-востоке страны в районе города Риза в направлении города Синоп на севере. Другие подробности запуска отсутствуют. При первом испытании ракета преодолела за почти 8 минут 561 километр, поразив назначенную цель.

Позднее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что дальность ракеты будет увеличена до 1 тысячи километров. Возможно, что на этот раз и был испытан модернизированный образец.

Разработка баллистической ракеты малой дальности ведется компанией Roketsan в рамках "Проекта разработки ракетной системы Tayfun" Управления оборонной промышленности Турции. Тактико-технические характеристики ракеты не приводятся, известно, что она предназначена для поражения цели на дальности от 300 до 1 тысячи километров. Высказывается предположение, что на основе новой ракеты Турция может создать тактический ракетный комплекс, дальность которого позволит поражать объекты на территории соседних государств при необходимости.

Как отмечается, пусковая установка ракеты Tayfun сильно напоминает пусковую установку тактической баллистической ракеты BORA, разработка которой стартовала в Турции в 2009 году, поэтому нельзя исключать, что Tayfun является дальнейшим развитием этого проекта.