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ТАСС

Орбан призвал ЕС и США договориться с Россией о будущей архитектуре безопасности в Европе

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Будапешт выступает за немедленное прекращение огня для начала мирных переговоров об урегулировании конфликта на Украине

БУДАПЕШТ, 23 мая. /ТАСС/. Странам Запада, в том числе Европейскому союзу и США, необходимо заключить с Россией соглашение о будущей архитектуре европейской безопасности. Такое мнение высказал во вторник, выступая на Катарском экономическом форуме в Дохе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Нам нужно соглашение с Россией о будущей архитектуре европейской безопасности", - сказал он, отвечая на вопросы ведущего форума. Выступление Орбана транслировалось на странице венгерского правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Премьер-министр отметил, что переговоры по этому вопросу должны состояться после урегулирования конфликта на Украине и в них должны принять участие Соединенные Штаты. "Это должно быть решено между Россией и США", - заявил Орбан по поводу будущей архитектуры безопасности в Европе.

Его также попросили прокомментировать недавнее признание бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что теперь он склоняется к поддержке присоединения Украины к НАТО, хотя раньше был против этого. "Это интересная мысль для участников академических дискуссий, а мне приходится принимать конкретные решения и думать о том, что должно быть сделано на практике", - ответил Орбан. В связи с этим он подчеркнул, что Венгрия выступает за немедленное прекращение огня в целях начала мирных переговоров об урегулировании конфликта на Украине. 

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Венгрия
Катар
Россия
США
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Проекты
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