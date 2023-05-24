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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" сообщил об участии в поставках спутников и продвижении других космических услуг

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Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" готов поставлять иностранным партнерам спутники и обеспечивать их запуск, заявил глава компании Александр Михеев.

"Мы готовы поставлять партнерам готовые к запуску космические аппараты, а также совместно с госкорпорацией Роскосмос осуществлять их запуск на российских ракетах-носителях в интересах заказчиков", - сказал Михеев, чьи слова привели в пресс-службе во вторник.

"Также предлагаем различные варианты технологического сотрудничества и совместных разработок в области космоса. Компания имеет достаточный опыт в этой области", - отметил он.

АО "Рособоронэкспорт" организует экспозицию российской продукции военного, двойного и гражданского назначения "на полях" XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие проводится с 23 по 25 мая в Московской области под эгидой Совета безопасности Российской Федерации.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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