Финляндия – новый форпост НАТО на границе с Россией

Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки.

ЦАМТО, 23 мая. Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. В ходе церемонии, состоявшейся в Брюсселе, глава МИД страны Пекка Хаависто передал документ о присоединении к Североатлантическому договору, что означает завершение процедуры (документы о присоединении новых членов хранятся в США).

"С получением этого документа мы можем объявить Финляндию 31-м членом Североатлантического договора", – сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Церемония завершилась торжественным поднятием национального флага страны на площади перед зданием штаб-квартиры блока в Брюсселе.

Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае 2022 года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса – кроме Будапешта и Анкары. Венгрия ратифицировала членство Финляндии в блоке в конце марта, а Турция – в начале апреля 2023 года.

Теперь как полноправный член НАТО Финляндия получила доступ к оборонному потенциалу, разведданным и ресурсам всего альянса. В выигрыше оказался и сам альянс, поскольку Финляндия и до своего вступления в НАТО располагала значительными и хорошо обученными вооруженными силами с элитными подразделениями. Также Финляндия накануне своего вступления в НАТО не пожалела денег на закупку по импорту самых современных вооружений, в том числе истребителей F-35.

Сухопутная граница между РФ и Финляндией составляет примерно 1300 км, то есть после присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса практически удвоилась.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления в альянс, и, исходя из этого, принимать необходимые меры".

Д.Песков подчеркнул, что "вступление Финляндии в НАТО не может не повлиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс – враждебная структура для России".

Следует отметить, что Финляндия в рамках подготовки к вступлению в НАТО с 2022 года стала активно сотрудничать с крайне русофобской Эстонией с целью возможного (в перспективе) блокирования для российских военных кораблей выхода через Финский залив в Балтийское море.

Как заявил 12 августа 2022 года финской газете Iltalehti министр обороны Эстонии Ханно Певкур, Финляндия и Эстония интегрируют свои ракетные системы береговой обороны, что позволит, при необходимости, вести борьбу с российскими военными кораблям на всей акватории Финского залива.

По мнению эстонского министра, страны должны интегрировать системы береговой обороны. Дальность действия ракетных комплексов ВС Финляндии и Эстонии превышает ширину Финского залива. Это означает, что системы противоракетной обороны могут быть объединены, и страны смогут делиться друг с другом информацией.

В 2022 году Эстония получила системы береговой обороны Blue Spear (5G SSM) израильского производства, дальность действия которых составляет 290 км. Дальность стрельбы финских ракет MTO 85M превышает 100 км. В самом узком месте Финского залива расстояние между двумя странами составляет 52 км, а в самом широком – 120 км. Министр считает, что после присоединения к НАТО Финляндии, а затем и Швеции Балтийское море должно стать "внутренним морем НАТО".

Позднее, в июле 2022 года Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) сообщил, что ВС Эстонии совместно с Финляндией также модернизируют состоящие на вооружении трехкоординатные РЛС "Граунд Мастер 403" производства Thales-Raytheon Systems путем обновления аппаратного и программного обеспечения.

Как сообщил Jane's Defence Weekly менеджер по средствам связи и РЛС ECDI Прийт Соосаар, после модернизации станции позволят автоматически обнаруживать и идентифицировать самолеты стран НАТО, а дальность обнаружения будет существенно увеличена. Другие технические усовершенствования засекречены. Как предполагается, модернизация значительно улучшит возможности НАТО по формированию картины воздушной обстановки на его "восточном фланге".

Поскольку ВС Финляндия эксплуатируют аналогичные радиолокационные системы, в мае 2022 года Эстония подписала соглашение с Thales о выполнении работ по модернизации совместно с Финляндией. Стоимость контракта составила 11 млн. евро. Благодаря совместной закупке партнеры сэкономят почти 4 млн. евро.

Как планируется, Thales проведет модернизацию РЛС в период с 2022 по 2025 гг.

Ранее, в мае 2009 года, военные ведомства Финляндии и Эстонии выбрали компанию Thales-Raytheon Systems поставщиком новых РЛС, предназначенных для контроля воздушного пространства двух государств. В рамках контракта, подписанного 3 июня 2009 года, компания поставила заказчикам 14 трехкоординатных РЛС "Граунд Мастер-403" S-диапазона, включая 12 ед. для ВС Финляндии и две – ВС Эстонии.

Первая РЛС была передана ВВС Эстонии в марте 2013 года. Она установлена на острове Муху в Балтийском море. Вторая поставлена в январе 2015 года и установлена на базе "Тойка", расположенном рядом с н.п.Отепя на юго-востоке страны (в 50 км от границы с Россией).

Военные расходы

Уже в 2021 году оборонный бюджет Финляндии резко возрос и составил 5,730 млрд. долл. против 3,830 млрд. долл. годом ранее. При этом процент расходов на оборону от ВВП в 2021 году составил 1,92% против 1,41% годом ранее. В целом в 2014-2020 гг. этот показатель колебался в пределах от 1,14% до 1,43%, то есть оставался относительно низким, пока США и западноевропейские страны не "разворошили" Финляндию предложением по вступлению в НАТО.

В марте 2022 года стало известно о планах дальнейшего резкого увеличения оборонного бюджета Финляндии. Обсуждение этого вопроса стало ключевой темой дебатов в правительстве. Конфликт на Украине усилил напряженность в Финляндии и увеличение расходов на оборону представляется неизбежным.

Хотя президент Саули Ниинисте неоднократно заявлял, что Россия не представляет непосредственной угрозы для Финляндии, власти готовятся к борьбе с различными гибридными и киберугрозами.

На размер дополнительного бюджета в течение этого и следующего правительственных сроков окажет крупнейшая сделка с Lockheed Martin на покупку в общей сложности 64 истребителей F-35 "Лайтнинг-2". Любое возможное увеличение расходов на оборону будет зависеть от способности осуществлять платежи по этому контракту, стоимость которого оценивается в 8,4 млрд. евро.

Финляндия перед вступлением в НАТО заключила крупные контракты на закупку вооружений

Финляндия в рейтинге ЦАМТО по результатам 2022 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ впервые в новейшей истории заняла 2 место в мире – 13,382 млрд. долл. или 13,50% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2022 году.

В целом по периоду 2019-2022 гг. Финляндия по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 9 место.

Для сравнения: в 2019 и 2020 гг. официальных данных о заключенных контрактах на импорт ВиВТ не имеется. В 2021 году объем заключенных Финляндией контрактов составил 175,9 млн. долл. (0,20%). То есть Финляндия вошла в десятку лидеров по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ только по результатам 2022 года.

В целом за последний 4-летний период Финляндия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 13,557 млрд. долл. (3,97% мирового рынка, 9 место).

Наиболее крупные контракты на закупку вооружений, заключенные Финляндией в 2022 году

Самый крупный "мегаконтракт" в 2022 году был подписан с США на закупку истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Минобороны Финляндии 11 февраля 2022 года объявило о подписании первого пакета соглашений, связанных с покупкой истребителей F-35A "Лайтнинг-2", которые в конце 2021 года были выбраны в рамках конкурса на поставку истребителей нового поколения HX.

По информации МО Финляндии, 10 декабря 2021 года финское правительство приняло решение о закупке истребителей F-35A для замены устаревших F/A-18 "Хорнет", которые будут сняты с вооружения к 2030 году. Командование материального обеспечения ВС Финляндии было уполномочено заключить контракты на поставку F-35A и систем вооружения, а Министерство обороны – подписать соглашение об участии в производстве в рамках программы HX с Lockheed Martin и Pratt & Whitney.

Закупка многоцелевых истребителей будет осуществляться в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS). Как предполагается, будут подписаны письма с предложением и принятием предложения (LOA) на поставку каждого компонента пакета закупки, которые будут иметь статус контрактов на поставку.

Начальник командования материального обеспечения ВС Финляндии генерал-майор Кари Ренко 11 февраля 2022 года подписал в Тампере письма с предложением и принятием предложения на поставку самих самолетов F-35A и их техническое обслуживание. Со стороны США на мероприятии присутствовали представители управления проекта F-35 при Министерстве обороны США.

Данные контракты предусматривают поставку 64 многоцелевых истребителей в конфигурации F-35A Block.4 в течение 2025-2030 гг., авиационных двигателей и оборудования для технического обслуживания, запасных частей, сменного оборудования, учебного оборудования и оборудования, необходимого для эксплуатации и обслуживания. Соглашения предусматривают обучение пилотов и технических специалистов.

В дальнейшем в течение 2022 года были подписаны письма с предложением и принятием предложения по закупке боеприпасов класса "воздух-воздух", ракет "Сайдуиндер" и AMRAAM для F-35. В соответствии с предложением, представленным правительству в декабре 2021 года, соглашения о закупке боеприпасов класса "воздух-земля" будут заключены позднее. Это обеспечит возможность оптимизации состава вооружений, например, с точки зрения количества и типов.

Министр обороны Антти Кайкконен подписал соглашение об участии в производстве с компаниями Lockheed Martin, Pratt & Whitney и Raytheon 11 февраля 2022 года в Хельсинки.

Обязательство промышленного участия основано на решении, принятом министром обороны в апреле 2018 года, в котором говорится, что стоимость промышленного сотрудничества должна составлять не менее 30% от фактической цены контракта. Решение об участии в производстве соответствовало требованиям программы HX.

Целью промышленного участия является развитие и поддержание производства, получение доступа к технологиям и опыта в сфере обороны и безопасности.

В число наиболее важных проектов промышленного участия включены серийное производство передней части фюзеляжа F-35 для ВС Финляндии, а также других покупателей, производство некоторых конструктивных компонентов, а также возможность проведения испытаний и обслуживания оборудования. Финляндии также был предложен проект окончательной сборки двигателей для самолетов. По оценкам, прямой эффект от этих проектов на занятость в стране составит 4500 человеко-лет, а косвенный эффект – 1500 человеко-лет.

Второй по стоимости в 2022 году стала программа закупки в рамках программы "Иностранные военные продажи" партии управляемых реактивных боеприпасов GMLRS и сопутствующего оборудования. Полная стоимость заказа была оценена в сумму 535 млн. долл.

Третьей по стоимости программой в 2022 году стала закупка ПТРК "Спайк".

Немецкая компания Rheinmetall в канун нового 2023 года объявила, что командование ВС Финляндии заключило с СП EuroSpike GmbH, сформированным компаниями Rheinmetall Electronics GmbH, Diehl Defence и Rafael Advanced Defense Systems, контракт на поставку ПТРК "Спайк".

Ранее, 9 декабря 2022 года, Министерство обороны Финляндии сообщило, что уполномочило командование Вооруженных сил разместить заказы на поставку противотанковых ракетных комплексов "Спайк SR", "Спайк LR2" и "Спайк ER2".

Общая стоимость приобретения составляет 223,6 млн. евро (240 млн. долл.). "Спайк SR" и "Спайк LR2" приобретаются для дополнения арсенала противотанковых средств в рамках приоритетных дополнительных закупок для СВ Финляндии. Поставки позволят увеличить количество ракет "Спайк LR" для противотанковых ракетных комплексов PSTOHJ 2000М (финское обозначение ПТРК "Спайк"), а улучшенные характеристики "Спайк SR", которые закупаются впервые, расширят возможности СВ Финляндии по борьбе с бронетехникой.

Самым знаковым событием за первые 4 месяца 2023 года стало решение о приобретении израильской системы ПВО дальнего действия

Минобороны Финляндии 5 апреля 2023 года предоставило командованию Вооруженных сил страны разрешение на закупку комплекса ПВО/ПРО "Дэвид Слинг" (David’s Sling / Праща Давида) в качестве новой системы ПВО дальнего действия.

Поставщиком системы выбрана израильская компания Rafael Advanced Defense Systems. Стоимость закупки (без НДС) составляет около 316 млн. евро (345 млн. долл.). Это первый экспортный заказ на систему, которая эксплуатируется ВС Израиля с 2017 года.

Как заявлено, наряду с поставкой истребителей F-35, система "Дэвид Слинг" существенно расширит дальность действия наземных средств ПВО Финляндии, а также позволит выполнять перехват целей на большой высоте.

По заявлению министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, закупка является продолжением амбициозного и долгосрочного плана по усилению обороноспособности Финляндии в новых условиях.

Следует также отметить многонациональную европейскую программу разработки ББМ CAVS, которая реализуется под эгидой Финляндии

По информации финской компании Patria, Германия 14 июня 2022 года подписала заявление о намерениях присоединиться к возглавляемой Финляндией программе разработки унифицированной бронемашины CAVS (Common Armoured Vehicle System) с колесной формулой 6х6.

Германия стала пятой страной, которая примет участие в первом этапе многонационального проекта. Финляндия, Латвия и Эстония присоединились к программе в 2019 году, Швеция – в 2021 году. Patria отвечает за разработку ББМ. Как предполагается, машина с колесной формулой 6x6 будет сочетать в себе лучшие качества ББМ серии Patria XA, а также AMV. Программа CAVS открыта для других государств при согласии стран-участниц.

Некоторые программы, реализуемые национальным ОПК

Финляндия имеет мощный оборонно-промышленный комплекс. В частности, Финляндия является самодостаточной в производстве боевых бронированных машин (компания Patria) и является одним из крупнейших в мире экспортеров ББМ.

В конце ноября 2022 года компания Patria объявила о завершении масштабного проекта по модернизации бронетранспортеров XA-180 после передачи последних усовершенствованных машин ВС Финляндии.

Базовое соглашение о проведении модернизации MLU (Mid-Life-Upgrade) БТР XA-180 ВС Финляндии Patria заключила с командованием Вооруженных сил Финляндии в декабре 2013 года.

Проект модернизации машин "серии XA", также известной как "Pasi", был важным проектом для Patria и позволил продлить срок эксплуатации бронетехники до 2040-х годов. К этому времени XA-180 должны быть заменены новыми бронемашинами AMV с колесной формулой 6x6 компании Patria.

В декабре 2013 года командование ВС Финляндии подписало с Patria базовый контракт на проведение модернизации состоящих на вооружении БТР Pasi XA-180. Первый контракт предусматривал модернизацию 70 ББМ, подписанный в 2017 году второй – 65 ББМ. В 2019 году ВС Финляндии заключили контракт стоимостью 35 млн. евро на модернизацию до конца 2022 года еще 139 бронемашин XA-180.

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В Финляндии имеются крупные верфи по строительству кораблей различных классов. Сейчас на национальных мощностях одновременно строятся корабли нескольких проектов.

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В частности, это компания Rauma Marine Constructions (RMC). В рамках программы Squadron 2020 ВМС Финляндии получат четыре корвета класса "Похьянмаа", которые будут построены на мощностях компании Rauma Marine Constructions (RMC). Стоимость заключенного в 2019 году соглашения на проектирование и постройку кораблей составляет 647,6 млн. евро (707,4 млн. долл.). Работы будут выполнены подразделением RMC Defense Oy. Все четыре корабля планируется передать ВМС Финляндии к концу 2029 года.

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Финская компания Patria 13 сентября 2022 года объявила о состоявшейся в Упинниеми церемонии передачи ВМС Финляндии четвертого и последнего прошедшего модернизацию ракетного катера (83) "Пори" класса "Хамина".

В рамках проекта среднесрочной модернизации (MLU) Patria выступала в качестве генерального подрядчика, проектировщика и ведущего системного интегратора. Ходовые приемочные испытания "Пори" начались весной 2022 года и продолжались в течение лета.

Проведенная в период с 2018 по 2022 гг. модернизация четырех ракетных катеров расширит возможности ВМС Финляндии.

Новые торпеды и противокорабельные ракеты, а также модернизация зенитного ракетного комплекса позволяют кораблю поражать воздушные, надводные и подводные цели. Срок эксплуатации катеров класса "Хамина" продлен до 2030-х годов. Patria также поставила на корабли разработанную ею инновационную систему учебных мишеней, которая обеспечивает экономичное обучение борьбе с подводными лодками.

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Пограничная служба Финляндии в июле 2022 года заключила с финской судостроительной компанией Meyer Turku контракт на поставку двух патрульных кораблей (OPV), работающих на сжиженном природном газе (СПГ).

Стоимость заказа оценивается в 450 млн. евро.

Как сообщает Janes Navy International, новые корабли будут представлять собой усовершенствованный вариант корабля класса "Турва", который был принят на вооружение Пограничной службы Финляндии в 2014 году. Он стал первым в мире судном береговой охраны, работающим на СПГ.

Согласно условиям контракта, головной корабль должен быть поставлен заказчику в 2025 году, а второй – в 2026 году. Корабли предназначены для патрулирования 4600-км береговой линии Финляндии, усеянной островами, островками и шхерами, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности на море, контроля границ, защиты путей сообщения в Балтийском море, обеспечения ликвидации загрязнений, эвакуации пострадавших. Они должны заменить три устаревших корабля OPV: "Мерикарху" (Merikarhu), "Турсас" (Tursas) и "Уиско" (Uisko). Расчетный срок службы новых кораблей составит около 25 лет.

Более подробный материал (с таблицами и диаграммами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".