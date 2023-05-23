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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Белорусский МИД: Западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают политику выкручивания рук

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Белорусский МИД: Западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают политику выкручивания рук
Белорусский МИД: Западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают политику выкручивания рук.
Источник изображения: belvpo.com

Сегодня польские СМИ встревожило совместное заявление министров иностранных дел Беларуси и России. В укреплении двусторонних отношений России и Беларуси поляки смогли усмотреть намерения сформировать новую федерацию.

«Наша работа по укреплению экономической опоры нашего союза играет исключительно важную роль. И прошедший год показал, что мы и действительно устойчивые, что мы в состоянии обеспечивать свой экономический и технологический суверенитет и мы в состоянии в перспективе обеспечить самодостаточность наших экономик», – отметил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

Со своей стороны министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главное – обезопасить наши связи в ключевых областях, от которых зависит развитие наших стран, самостоятельное и поступательное развитие наших стран в таких сферах, как высокие технологии, финансовые механизмы, логистические цепочки. В общем, все, от чего зависит безопасность наших стран и Союзного государства в самом широком смысле – военно-политическом, экономическом, технологическом, культурном, цивилизационном, если хотите.

В целом это не новость, Минск и Москва только подтвердили ранее выбранный курс внешней политики государств. В свое время стратегическое партнерство, развитие союзнических отношений, географическая и культурно-историческая близость двух стран и народов, взаимодополняемостью экономик, тесные кооперационные связи белорусских и российских компаний позволили сформировать Союзное государств. Именно оно позволило в условиях санкционного давления перестроить нашим странам производственные цепочки, найти новые рынки сбыта и продемонстрировать стабильный рост экономики.

Сегодня многие внимательно следят за примером успешной кооперации Беларуси и России. Большинство стран мира, воодушевленные примером Союзного государства,  стремятся к многополярности, справедливому и безопасному мироустройству, где будут на деле уважаться права наций и народов на свой цивилизационный путь развития.

Со своей стороны на Западе уже полтора года ждут и надеются, когда в Беларуси и России рухнут экономики, а на улицы выйдут с протестами голодное и недовольное население. Вместо этого в европейских странах столкнулись с рецессией и огромной инфляцией. Недовольство в обществе нарастает с каждым месяцем, которое пока удается нивелировать обещаниями и сокрытием истинного положения дел. Очевидно, что западные СМИ, как и политики намеренно искажают реальность, а любые планы укрепления сотрудничества в рамках Союзного государства не удобны Западу.

Тем не менее, на подходе очередной 11-й пакет санкций ЕС против России, который якобы сконцентрируется на противодействии обходу уже действующих ограничений. При этом Варшава настаивает на том, чтобы этот очередной антироссийский пакет включал в себя также и санкции в отношении Беларуси. Об этом заявил постоянный представитель Польши в Брюсселе Анджей Садось. Он обосновал это тем, что якобы «именно Беларусь является самой большой лазейкой в санкционной системе». Кроме того, Варшава поспешно собрала коалицию стран, выступающих за санкции против Беларуси, и нашла понимание по этому вопросу в Еврокомиссии.

Санкции не единственные меры, предпринимаемые Западом для изоляции и оказания давления на Минск, вмешательства во внутренние дела и отрыва Беларуси от России. Варшава фактически управляет белорусской оппозицией и ее радикальной составляющей. В частности, президент Польши Анджей Дуда на прошедшем 16-17 мая саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике указал, что «включение свободной Беларуси в европейскую семью должно быть стратегическим приоритетом Совета». Он открыто заявил, что «необходимо усилить давление на правительство Александра Лукашенко». Вероятно, польское руководство именно для этого организовало подготовку боевиков для совершения диверсий и террористических актов в Беларуси. 

Со своей стороны Беларусь и Россия стремятся соблюдать нормы международного права и принцип суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. Об этом в ходе переговоров напомнили Сергей Алейник и Сергей Лавров.

В частности, глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что «западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают, как ни парадоксально, губительную для них же самих и ущербную для всего мира политику. По большому счету, политику выкручивания рук. Это и незаконное санкционное давление, и подбрасывание дров в военный костер в центре Европы, и невиданный международно-правовой беспредел, который мы наблюдаем».

Павел Ковалёв

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Белоруссия
Польша
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Евросоюз
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