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ТАСС

Сунак считает неправильными мирные инициативы, которые лишь заморозят конфликт на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Лондоне, Великобритания. 8 февраля 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Лондоне, Великобритания. 8 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AFP 2023 / JUSTIN TALLIS

По словам британского премьера, верным и единственным ответом на конфликт является "вывод Россией всех ее войск с украинской территории"

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает в корне неправильными любые мирные планы, которые не предусматривают возврат Киеву потерянных им территорий и приведут лишь к замораживанию конфликта на Украине. Об этом он заявил во вторник, выступая в Палате общин британского парламента.

"Верный и единственный ответ на произошедшее [на Украине] - это вывод Россией всех ее войск с украинской территории. Любые инициативы, которые выдаются за мирные планы, а в действительности являются лишь попытками заморозить конфликт в нынешнем состоянии, в корне неправильны, и их истинную природу необходимо изобличать", - сказал Сунак, отвечавший на вопрос экс-лидера британской оппозиции Джереми Корбина, попросившего премьера высказаться по поводу мирной инициативы стран Африки, а также слов президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о необходимости переговоров о прекращении огня на Украине. 

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Страны
Бразилия
Великобритания
Россия
Украина
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