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ТАСС

Пентагон считает, что поставка F-16 не изменит ход боевых действий в пользу Украины

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Фрэнк Кендалл
Фрэнк Кендалл во время выступления в Портсмуте, 2014 год.
Источник изображения: US Army photo by Todd Lopez

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл считает, что на передачу Киеву этих самолетов потребуется "в лучшем случае несколько месяцев"

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Предстоящая передача Западом Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. С таким заявлением выступил в понедельник на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение", - сказал он, комментируя планы поставок Киеву F-16. Он подтвердил, что на передачу Украине этих самолетов потребуется "в лучшем случае несколько месяцев".

Президент США Джо Байден сообщил 21 мая на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов применению истребителей четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко подчеркнул в субботу, комментируя намерения союзников США передать Киеву F-16, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, и что Москва учтет это в своих планах. 

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Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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