"Рособоронэкспорт": несколько стран нарушили гарантии по оружейным контрактам с Россией

ЦАМТО, 22 мая. Несколько стран в последнее время нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам 22 мая гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Они (оружейные контракты) основаны на межправительственных соглашениях. Однако без взаимного доверия в актуальных условиях нормальное сотрудничество вряд ли возможно. Когда нет уверенности в том, что партнер в выгодных для него условиях не нарушит взятые на себя обязательства, договоренностей быть уже не может. К сожалению, мы столкнулись с рядом подобных негативных примеров в последнее время", – сказал он.

По словам А.Михеева, другими важными принципами военно-технического сотрудничества является взаимовыгодность и "внимание к каждому партнеру".

"Сегодня у нас любой заказчик является стратегически важным. Для нас не имеет значения: большая это сделка, крупный или небольшой по стоимости заказ: мы боремся и всегда ценим обращение наших партнеров из любых стран, если они интересуются нашими разработками", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.