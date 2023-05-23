Войти
ЦАМТО

"Рособоронэкспорт": несколько стран нарушили гарантии по оружейным контрактам с Россией

666
0
0
Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: Рособоронэкспорт

ЦАМТО, 22 мая. Несколько стран в последнее время нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам 22 мая гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Они (оружейные контракты) основаны на межправительственных соглашениях. Однако без взаимного доверия в актуальных условиях нормальное сотрудничество вряд ли возможно. Когда нет уверенности в том, что партнер в выгодных для него условиях не нарушит взятые на себя обязательства, договоренностей быть уже не может. К сожалению, мы столкнулись с рядом подобных негативных примеров в последнее время", – сказал он.

По словам А.Михеева, другими важными принципами военно-технического сотрудничества является взаимовыгодность и "внимание к каждому партнеру".

"Сегодня у нас любой заказчик является стратегически важным. Для нас не имеет значения: большая это сделка, крупный или небольшой по стоимости заказ: мы боремся и всегда ценим обращение наших партнеров из любых стран, если они интересуются нашими разработками", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Похожие новости
03.12.2021
«Вихрем» на экспорт
26.11.2021
РФ готова к наращиванию ВТС с Египтом по всему спектру военной техники - глава "Рособоронэкспорта"
16.11.2021
ОАЭ и РФ больше не обсуждают заключение контракта на поставку Су-35 - глава "Рособоронэкспорта"
29.10.2021
Крупнейшая выставка сухопутных вооружений Латинской Америки SITDEF 2021 открывается в Перу
20.10.2021
"Рособоронэкспорт" покажет на "Интерполитехе" высокоточную винтовку "Волкодав"
20.09.2021
Глава "Рособоронэкспорта" поздравил предприятия ОПК с Днем оружейника
06.09.2021
РФ в 2021 году завершит поставки самолётов Як-130 Вьетнаму - глава ФСВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 23:52
  • 49963
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:26
  • 162
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:21
  • 19
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»
  • 23.05 18:09
  • 15
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 23.05 17:03
  • 7
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 16:50
  • 82
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.05 16:04
  • 2
"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники
  • 23.05 15:42
  • 0
Руководство Польши и Литвы «выкручивает руки» своим гражданам за желание жить мирно
  • 23.05 15:05
  • 1
Канцлер ФРГ Шольц: Киев продолжит получать западное вооружение и после завершения конфликта
  • 23.05 11:20
  • 0
Польша проводит мероприятия по развертыванию своих войск у границы с Беларусью
  • 23.05 04:10
  • 1
Россия подпишет с Таджикистаном соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса
  • 23.05 04:03
  • 1
Правительству Зимбабве передана партия вертолетов "Ансат"