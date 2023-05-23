Канцлер ФРГ Шольц: Киев продолжит получать западное вооружение и после завершения конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце.

ЦАМТО, 22 мая. Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt.

"В будущем нам также придется говорить о гарантиях безопасности, это ясно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем оснащать Украину оружием в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства", – сказал он.

Тем не менее, по словам О.Шольца, западные страны пока не обсуждали эти гарантии безопасности, поскольку конфликт не закончен.

При этом канцлер добавил, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, в том числе, потому что критерии альянса включают множество условий, выполнить которые Киев сейчас не в состоянии.