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Канцлер ФРГ Шольц: Киев продолжит получать западное вооружение и после завершения конфликта

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Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце
Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце.
Источник изображения: © AP Photo / Sarah Meyssonnier

ЦАМТО, 22 мая. Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt.

"В будущем нам также придется говорить о гарантиях безопасности, это ясно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем оснащать Украину оружием в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства", – сказал он.

Тем не менее, по словам О.Шольца, западные страны пока не обсуждали эти гарантии безопасности, поскольку конфликт не закончен.

При этом канцлер добавил, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, в том числе, потому что критерии альянса включают множество условий, выполнить которые Киев сейчас не в состоянии.

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Страны
Германия
Украина
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
23.05.2023 15:05
Российский город Киев продолжит получать западное оружие? Как интересно!
0
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