Канцлер ФРГ Шольц: Киев продолжит получать западное вооружение и после завершения конфликта

ЦАМТО, 22 мая. Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt.
"В будущем нам также придется говорить о гарантиях безопасности, это ясно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем оснащать Украину оружием в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства", – сказал он.
Тем не менее, по словам О.Шольца, западные страны пока не обсуждали эти гарантии безопасности, поскольку конфликт не закончен.
При этом канцлер добавил, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, в том числе, потому что критерии альянса включают множество условий, выполнить которые Киев сейчас не в состоянии.