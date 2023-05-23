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Интерфакс-АВН

Боррель признал, что вопросы по финансированию Украины и по санкциям против России есть не только у Венгрии

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: Olivier Matthys, Pool Photo via AP

Брюссель. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Предоставление нового транша финансовой помощи Украине и очередной пакет санкций в отношении России вызывает ряд вопросов не только у Венгрии, но и у некоторых других стран ЕС, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Этот вопрос не только о Венгрии, многие страны имеют возражения и хотели бы обсудить это", - сказал он журналистам в преддверие встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что венгерские власти будут блокировать выделение Украине очередного транша финансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро в связи с действиями Киева.

"Честно будет сказать - с нас хватит", - сказал он.

Кроме того, Сийярто заявил о нежелании Будапешта поддерживать дальнейшие санкции Евросоюза против РФ. В то же время он указал на "все более агрессивное отношение Киева к своему соседу - Европейском союзу".

Сийярто привел примеры политики Украины, вызывающие критику в Будапеште. Министр напомнил о том, что Киев внес венгерский банк OTP в "черный список" организаций, ведущих дела с Россией, а также об ущемлении образовательных прав венгерского меньшинства на Украине.

"Я хочу дать ясно понять: пока OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддерживать решения, которые требуют новых экономических и финансовых жертв от ЕС и его стран-членов. То же касается и санкций", - разъяснил Сийярто.

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Россия
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