Войти
ТАСС

Эксперт указал на осторожное отношение Японии и ЕС к усилению санкций против России

474
0
0
Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: © Fotolia / nmann77

Профессор токийского университета "София" Такэси Юаса отметил, что в РФ по-прежнему идет поток материалов, технологий и услуг через третьи страны, а западным ограничениям не хватает эффективности

ТОКИО, 22 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Участники завершившегося в Хиросиме в воскресенье саммита Группы семи (G7) выступили за усиление санкций против России, однако Япония и страны Евросоюза занимают в этом вопросе осторожную позицию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в понедельник профессор токийского университета "София" Такэси Юаса, известный исследованиями в области международных отношений.

"На саммите в Хиросиме, - сказал он, - были приняты решения о дальнейших ограничениях экспорта в Россию, в частности, промышленного оборудования и технологий, которые можно использовать в военных целях. Это стало сильным сигналом, и систему санкций, видимо, будут укреплять".

"Однако, - отметил профессор, - в Россию по-прежнему идет поток материалов, технологий и услуг через третьи страны, а санкциям Запада не хватает эффективности. К тому же Япония и страны Европы в отличие от США осторожно относятся к усилению таких санкционных мер. Выработка в рамках G7 единых мер по пресечению обходных путей и заделыванию брешей в санкциях остается задачей на будущее".

Профессор отметил, что "крупнейшим сюрпризом саммита стало появление на нем президента Украины Владимира Зеленского, который в Хиросиме сумел добиться от США и Западной Европы обещаний усилить поставки вооружений, включая боевые самолеты F-16".

"Япония, - сказал эксперт, - не направляет Украине оружие. Однако она уже предоставляет ей помощь на экономическое восстановление, используя свой опыт преодоления последствий стихийных бедствий". Профессор высказался за расширение такой поддержки, указав, что сразу после саммита Токио объявил о предоставлении Киеву армейских грузовиков и организации лечения в Японии раненых украинских военных. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Япония
Продукция
F-16
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
23.05.2023
Западу не нужен мир с Россией. Зеленский это доказал
22.05.2023
Глава Евросовета заявил об усилении помощи ЕС Киеву за счет коалиции по истребителям
06.02.2023
Украинская электросеть приближается к полному коллапсу
27.12.2021
Влияние санкционных режимов США и их союзников на продажи российского оружия
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
24.11.2014
Ветер Джакарты
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 23:52
  • 49963
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:26
  • 162
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:21
  • 19
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»
  • 23.05 18:09
  • 15
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 23.05 17:03
  • 7
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 16:50
  • 82
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.05 16:04
  • 2
"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники
  • 23.05 15:42
  • 0
Руководство Польши и Литвы «выкручивает руки» своим гражданам за желание жить мирно
  • 23.05 15:05
  • 1
Канцлер ФРГ Шольц: Киев продолжит получать западное вооружение и после завершения конфликта
  • 23.05 11:20
  • 0
Польша проводит мероприятия по развертыванию своих войск у границы с Беларусью
  • 23.05 04:10
  • 1
Россия подпишет с Таджикистаном соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса
  • 23.05 04:03
  • 1
Правительству Зимбабве передана партия вертолетов "Ансат"