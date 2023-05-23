Русская "Адская молотилка" - АЗП-57 на танковом шасси замечена в зоне СВО

Источник изображения: Фото: ТГ-канал Повёрнутые на Z войне

Бойцы российской армии создали машину огневой поддержки, обладающую высокой огневой мощью. Фотографии танкового тягача, вооруженного "адской молотилкой" - 57-мм скорострельным орудием АЗП-57 зенитно-артиллерийского комплекса С-60 - появились недавно в социальных сетях.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", это первый известный у нас образец на таком тяжелом гусеничном шасси, обладающий достаточно толстой броней и хорошей проходимостью.

До этого пушки АЗП-57 можно было увидеть только на колесных вездеходах различных марок, а также легкобронированных МТ-ЛБ и МТ-ЛБу.

Созданные на основе советских танков первого после Великой Отечественной войны поколения тягачи БТС-2/4 начали получать дополнительное вооружение еще в годы нахождения в Афганистане 40-й общевойсковой армии.

Источник изображения: Фото: ТГ-канал Повёрнутые на Z войне

Поначалу это были 12,7-мм пулеметы ДШК, а затем на расположенную на крыше грузовую платформу стали водружать уже спаренную скорострельную ЗУ-23-2. Также их приспособили для установки минных тралов.

Эти варианты, получившие обозначение БТС-4Д, хорошо показали себя во время эксплуатации в суровых горных условиях. Они не только буксировали поврежденную и вышедшую по техническим причинам технику, но могли и накрыть огнем группы душманов, если те пытались помешать выполнению ставившихся командованием задач.

АЗП-57 - еще более мощные средства поражения, способные сносить различные укрепления и гарантированно уничтожить натовские боевые машины пехоты, в том числе американские M2А2 ODS-SA Bradley, германские Marder 1 A3 и шведские Stridsfordon 90. То есть, те образцы, на которые сейчас возлагают свои надежды вооруженные формирования киевского марионеточного режима.