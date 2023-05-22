Итогом саммита G7 стал набор "одиозных пассажей" антироссийского и антикитайского характера - МИД РФ

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - В Москве подвергли резкой критике саммит "большой семерки", прошедший в японской Хиросиме, за его антироссийскую и антикитайскую направленность.

"В японской Хиросиме завершилась встреча в верхах так называемой "Группы семи". Ее основной итог - набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера", - говорится в сообщении МИД, распространенном в воскресенье.

"Таким образом, в очередной раз результатом мероприятия "семерки" становятся политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Семерка" буквально "зациклилась" на всеобъемлющей конфронтации с Россией. Усилиями США она взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и других элементов "гибридной" войны против нашей страны, включая определение масштаба и сроков западных военных поставок киевскому режиму. В этом сегодня смысл существования объединения. Результаты саммита это подтверждают", - указывают на Смоленской площади.