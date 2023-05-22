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Интерфакс-АВН

Итоги пятой обзорной конференции ОЗХО по химоружию вызвали разочарование в ЕС

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Уничтожение химоружия
Уничтожение химического оружия.
Источник изображения: © Nigel Treblin/Getty Images

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Европейский союз глубоко сожалеет о том, что пятая обзорная конференция по химическому оружию в Гааге завершилась 19 мая без каких-либо существенных результатов, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Химическое оружие неоднократно применялось в последние годы, что делает эту обзорную конференцию еще более важной. В преддверии и во время конференции ЕС и его государства-члены наряду со многими другими странами-участницами конвенции (о запрещении химического оружия - ИФ) конструктивно работали над достижением консенсуса. Несмотря на эти неустанные усилия, не удалось достичь согласия по итоговому документу, который укрепил бы конвенцию", - говорится в коммюнике, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

По словам представителя ЕВС, "вызывает сожаление тот факт, что обзорная конференция не осудила нарушений конвенции Сирией, которые подтвердили ООН и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)".

В Брюсселе считают, что отсутствие итогового документа также представляет собой упущенную возможность согласовать обсуждавшиеся указания по реализации конвенции и адаптации организации для ее будущей работы.

"В нынешних условиях безопасности более чем когда-либо необходимо соблюдать международное право. Международное сообщество должно продолжать укреплять глобальные нормы против применения химического оружия и подчеркивать важность конвенции по химическому оружию как важнейшей опоры международной архитектуры разоружения и нераспространения", - сказано в документе.

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