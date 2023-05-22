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Интерфакс-АВН

Система ПВО С-350 "Витязь" в зоне СВО успешно отработала боевые задачи в автоматическом режиме - Обуховский завод-производитель

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ЗРК С-350 "Витязь"
ЗРК С-350 "Витязь".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Зенитная ракетная система (ЗРС) С-350 "Витязь" в зоне проведения специальной военной операции (СВО) успешно выполнила боевые задачи в полностью автоматическом режиме, сообщил заместитель начальника производственного департамента Обуховского завода Алексей Светлов.

"По последней информации, комплекс "Витязь" отработал в автоматическом режиме, без участия человеческого фактора - просто, как говорится, изумительно. Именно в режиме автомата, без участия человека - это самое главное", - сказал Светлов в эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда" в воскресенье.

Так он ответил на вопрос о результатах боевой работы С-350 в зоне СВО, куда регулярно выезжают сотрудники завода для того, чтобы наладить работу этих ЗРС в войсках.

С-350 "Витязь" - мобильная многоканальная ЗРС средней дальности. Предназначена для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах свыше 30 км. Время приведения в боевую готовность с марша не превышает пяти минут. Эти ЗРС идут на смену системам ПВО С-300

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Обуховский завод
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