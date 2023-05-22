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ТАСС

Шольц заявил, что мирные переговоры по Украине не должны ставить цель заморозить конфликт

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Работа ВС РФ в зоне СВО
Работа ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Канцлер ФРГ считает, что Россия должна вывести свои войска

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Проведение мирных переговоров о ситуации вокруг Украины не должно ставить цель заморозить конфликт. Такое мнение выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье в кулуарах саммита Группы семи в Хиросиме.

"Если выдвигаются предложения о мирных переговорах, их цель не может состоять в том, чтобы мы получили замороженный конфликт. Россия должна вывести свои войска", - приводит его слова портал ABC Nyheter.

Как ранее сообщала газета Politico со ссылкой на источники, власти США готовятся к вероятному сценарию заморозки конфликта на Украине, когда он растянется на много лет или даже десятилетий и будет похож в том числе на ситуацию на Корейском полуострове.

По оценке издания, даже само предположение о планировании на долгосрочную перспективу может подорвать уверенность руководства Украины в том, что США и дальше будут помогать Киеву, особенно с учетом того, что некоторые республиканцы намерены ослабить поддержку Украины в будущем. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Япония
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