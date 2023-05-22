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Интерфакс-АВН

Китай хотел скрыть информацию об обладании гиперзвуковыми ракетами - СМИ

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БР DF-17 с гиперзвуковым планирующим блоком DF-ZF
БР DF-17 с гиперзвуковым планирующим блоком DF-ZF.
Источник изображения: invoen.ru

Гонконг. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Власти КНР не хотели раньше времени раскрывать информацию о наличии на вооружении DF-27 - одной из китайских гиперзвуковых ракет, сообщило в субботу издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на военный источник.

"DF-27 имелись у ракетных войск еще до 2019 года, но Народно-освободительная армия Китая не хотела раскрывать этот козырь так рано", - заявил источник на условиях анонимности.

По его словам, DF-27 спроектировали с учетом возможности снаряжать ее разными типами боеголовок. Источник рассказал, что DF-27 совмещает характеристики ракет DF-17, способных летать со скоростью в пять раз быстрее звука на расстояние до 1,5 тыс. км, и ракет DF-21D, которые называют "убийцами авианосцев". Они могут нести несколько боеголовок, имеют радиус действия 1,8 тыс. км.

Согласно публикации, хотя DF-27 стоят на вооружении китайских военных несколько лет, это сложное оружие, которое нужно постоянно испытывать.

Источник добавил, что власти КНР желают иметь ракеты большой дальности, поскольку не хотят размещать наиболее современные баллистические ракеты в прибрежных областях страны.

SCMP напоминает, что власти Китая не подтверждали существования ракет DF-27. Однако Пентагон в ежегодном докладе за 2021 год упоминал такой тип ракет с дальностью полета между 5 тыс. и 8 тыс. км. Эта ракета также фигурирует в недавно попавших в соцсети документах Минобороны США. Там содержится вывод о высокой вероятности того, что DF-27 способна преодолевать американскую противоракетную оборону.

Китай имеет ракеты DF-26, называемые "Экспрессом на Гуам". Благодаря дальности полета до 5 тыс. км они могут достичь острова Гуам в Тихом океане и расквартированных там сил США.

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