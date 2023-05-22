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Военное обозрение

Российский вице-премьер: Объём рынка беспилотников в России до конца текущего года может достигнуть отметки в 50 млрд рублей

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Источник изображения: topwar.ru

Объём рынка российских БПЛА до конца текущего года ожидается на уровне более 50 млрд рублей, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, выступая на заседании президиума правкомиссии по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Проводил его вице-премьер России Андрей Белоусов.

Ожидаем, что по итогам нынешнего года объём рынка БАС может превысить отметку в 50 млрд рублей. Что же касается закупок, осуществляющихся на государственном уровне, то и тут их доля повысится до 90%

– рассказал он.

В этой связи, сообщила пресс-служба российского кабмина, Белоусов и поручил доработать проект по развитию БАС, рассчитанный до 2030 года. Как уточнил первый зампред российского правительства, в перспективе же рассматривается и более длительный срок – вплоть до 2035 года.

Основной же целью стратегии БАС, по его словам, остаётся создание новой конкурентоспособной отрасли, которая, непременно, даст толчок развитию отечественной экономики в секторах разработки, производства и эксплуатации данных систем, что также позволит закрепиться и на новых рынках.

Также, в ходе совещания чиновники намерены внести уточнения в положения, связанные с сертификацией крупнотоннажных беспилотных авиационных систем с тем, чтобы отрасль смогла пополниться высококвалифицированными специалистами.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин уже поручал российскому правительству разработать вышеупомянутую стратегию, приоритетным показателем которой должно стать развитие беспилотной авиации, включая объём сертификации и производство БАС собственного производства наряду с выпуском необходимых комплектующих изделий к ним.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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