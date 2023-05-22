Курсанты ВМС Саудовской Аравии принимают участие в первых совместных учениях с ВМС Индии

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Курсанты Королевских военно-морских сил Саудовской Аравии прибыли в Индию, чтобы принять участие в трехнедельном обучении со своими коллегами из ВМС Индии, что стало первым подобным сотрудничеством между двумя странами.

Саудовский контингент состоит из 55 стажеров и пяти инструкторов Военно-морской академии имени короля Фахда. Они прибыли на этой неделе на индийскую военно-морскую базу в Кочи, штат Керала, на юго-западном побережье Индии.

Запланированные 24-дневные учения стали «большим шагом на пути к взаимному сотрудничеству» между ВМС Индии и Королевскими ВМС Саудовской Аравии, говорится в сообщении Южного военно-морского командования ВМС Индии.

Саудовские курсанты прибыли на борт кораблей первой учебной эскадры ВМС Индии INS Tir и INS Sujata – это первые корабли, на которых тренируются новоиспеченные морские офицеры.

Программа обучения саудовцев рассматривается как демонстрация растущих оборонных связей между двумя странами. Ожидается, что в будущем подобные и другие совместные мероприятия будут проводиться чаще. По мнению некоторых экспертов, это свидетельствует об углублении стратегических отношений между Индией и Саудовской Аравией.