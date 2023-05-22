Пройдёт ремонт после ремонта: британский флот испытывает проблемы с единственным судном снабжения АУГ

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Британский флот бросил основные средства на создание двух авианосцев. После их введения в эксплуатацию в 2017 и 2019 годах оказалось, что содержать оба авианесущих корабля слишком накладно, в связи с чем один из них, HMS Prince of Wales, фактически превратился в «донора» запчастей для другого, HMS Queen Elisabeth. Не имеют военно-морские силы и адекватных возможностей для снабжения АУГ.

Флот изо всех сил пытается сохранить RFA Fort Victoria в рабочем состоянии. Это единственное судно в Британии, способное обеспечить материально-техническую поддержку АУГ. Оно бездействует с конца 2021 года из-за проблем с механикой и экипажем, которые ставят под вопрос его будущее

- отмечается в издании Navy Lookout.

Судно после экспедиции на Тихий океан вернулось в Британию в середине декабря 2021 года. После этого Fort Victoria прошла ремонт. Однако он не устранил значительные дефекты, в частности, должным образом не работают компрессоры, которые обеспечивают подачу воздуха под высоким давлением для различных функций, включая запуск основных и вспомогательных двигателей, управление клапанами и многие другие операции.

Как указывается в издании, судно было спущено на воду в 1990 году. Многие запчасти для него уже не производятся. Поэтому приходится либо изготавливать их на заказ, что очень дорого, либо восстанавливать старые детали. При этом после ремонта судно сможет прослужить лишь несколько лет.

На фоне простоя судна возникает угроза, что его экипаж будет распределён по другим кораблям, так как ВМС испытывают острую нехватку в кадрах. Только за последний год флот лишился 5% персонала, которого и без того было явно недостаточно.

При этом правительство официально объявило, что авианосная ударная группа будет развернута в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2025 году. Как это станет возможным в связи с отсутствием судна поддержки, - неизвестно. Во флоте прокомментировали текущую ситуацию, указав, что «RFA Fort Victoria должен пройти запланированный ремонт в следующем году».

Откладывание замены вымпелов ради краткосрочной экономии приводит к тому, что старые корабли, еле волоча ногами, постоянно недоступны, превращаясь в денежную яму, которая поглощает ресурсы, необходимые в другом месте

- делается вывод в издании.