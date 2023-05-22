G7 призвала Китай оказать давление на Россию, чтобы она вывела войска с Украины

Страны "семерки" также призвали Китай оказать давление на Россию для прекращения специальной военной операции и вывода российских войск с Украины

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) призвали Тегеран отказаться от поддержки Москвы в контексте конфликта на Украине и не передавать России какие-либо вооружения. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, принятом в субботу, за день до окончания саммита в Хиросиме.

"Иран должен прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины", - говорится в документе. Лидеры "семерки" в этом контексте призвали Тегеран отказаться от экспорта в РФ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые, по их словам, якобы использовались для проведения атак на критически важную инфраструктуру Украины.

Кроме того, страны G7 выступили с утверждением о дестабилизирующих действиях Ирана, обвинив Тегеран в передаче ракет, БПЛА и связанных с ними технологий "государственным и негосударственным деятелям", а также "прокси-группам". Они заявили, что такие действия противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН 2231 и 2216.

Страны G7 также призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения специальной военной операции и вывода российских войск с Украины.