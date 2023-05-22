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ТАСС

В США заявили о поддержке Байденом усилий стран по подготовке украинцев к применению F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: AP Photo/ David Zalubowski, File

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон при оказании военной помощи Киеву пытается избежать начала третьей мировой войны

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поддерживает многосторонние усилия по подготовке пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к применению в бою F-16 и других истребителей. Об этом заявил в субботу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент Байден сообщил своим коллегам по Группе семи, что Соединенные Штаты поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов использованию истребителей четвертого поколения, включая F-16. За последние несколько месяцев мы, наши союзники и партнеры действительно сосредоточились на предоставлении Украине систем вооружения и проведения подготовки, которые необходимы ей для проведения эффективных наступательных операций весной и летом этого года", - сказал он на брифинге для журналистов в Хиросиме, где проходит саммит G7.

По версии советника главы государства, США "сделали то, что обещали, и дали Украине то, что ей нужно, на основе тесных консультаций" между Минобороны двух стран.

Салливан отметил, что США в ближайшие месяцы обсудят с союзниками, какие страны поставят военные самолеты Украине. "Теперь мы приступили к обсуждению вопроса о совершенствовании украинских ВВС, что является частью нашей приверженности поддержке самообороны Украины в долгосрочной перспективе. По мере того, как в ближайшие месяцы будет вестись подготовка (украинских пилотов - прим. ТАСС), мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кем они будут поставлены и в каком количестве", - сказал он.

Журналисты спросили Салливана, какие гарантии дала Украина Соединенным Штатам, что она не будет использовать истребители F-16, которые планируется поставить Киеву, для проведения операций над российской территорией. "Все военные средства, которые Соединенные Штаты предоставляют Украине, поставляются с учетом основного требования, согласно которому Соединенные Штаты не будут способствовать или поддерживать удары по российской территории, что будет касаться и поддержки предоставления F-16 любой стороной. И Украина последовательно заявляла, что она готова следовать этим [требованиям]", - сказал Салливан.

Помощник президента США пояснил, что киевские власти сейчас не нуждаются в американских истребителях F-16, они не нужны для якобы готовящегося контрнаступления Вооруженных сил Украины, эта  техника понадобится ей в будущем. "По нашему мнению, прямо сейчас время для F-16 на поле боя еще не настало, - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему американские власти не начали подготовку украинских пилотов к полетам на F-16 несколько месяцев назад. - Мы полагаем, что сможем дать то, что им [украинцам] будет нужно в будущем".

Вместе с тем, признал Салливан, число истребителей советской разработки, которые часть европейских стран передали киевским властям, снижается, что в том числе склоняет Вашингтон к тому, чтобы разрешить поставки F-16 Киеву.

Он добавил, что США при оказании военной помощи Украине пытаются избежать начала третьей мировой войны. "Базовая установка президента [США Джо Байдена] заключается в том, что мы намерены делать все возможное, чтобы поддержать Украину, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность. И мы также намерены действовать таким образом, чтобы избежать третьей мировой войны", - сказал он.

Телеканал СNN со ссылкой на источники сообщал, что администрация Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16. По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16, поскольку постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран. При этом сотрудникам американской администрации ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепартамента пока не получали распоряжений об оформлении документов для их передачи.

Американский телеканал NBC также информировал 19 мая, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от стран - союзниц Вашингтона. 

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Страны
США
Украина
Япония
Продукция
F-16
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