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ТАСС

Компания Blue Origin разработает модуль для высадки астронавтов на Луну в 2029 году

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Lunar Orbital Platform-Gateway
Lunar Orbital Platform-Gateway.
Источник изображения: wikimedia

Модуль также будет использоваться для стыковки с разрабатываемой США окололунной станцией Gateway

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Компания Blue Origin займется разработкой модуля для высадки астронавтов на Луну в 2029 году в рамках программы Artemis. Об этом говорится в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), опубликованном в пятницу на его сайте.

Как указывается в заявлении, Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса займется "разработкой, созданием, испытанием и утверждением" модуля Blue Moon. Он будет использоваться для высадки астронавтов на поверхность Луны и стыковки с разрабатываемой США окололунной станцией Gateway. Сумма контракта составляет $3,4 млрд.

Согласно планам NASA, в рамках пятого этапа миссии Artemis в 2029 году четыре астронавта будут доставлены на окололунную станцию на корабле Orion, который будет выведен в космос при помощи сверхтяжелой ракеты Space Launch System. Два астронавта при помощи посадочного модуля Blue Moon, как ожидается, высадятся на поверхность Луны в районе ее Южного полюса и проведут там примерно неделю, после чего вернутся на станцию. В предшествующий миссии Artemis-5 период планируется осуществить тестовый спуск модуля на поверхность естественного спутника Земли в беспилотном режиме.

В апреле 2021 года NASA выбрало компанию SpaceX предпринимателя Илона Маска для разработки посадочного модуля, который планируется использовать на третьем этапе программы Artemis. На контракт также претендовали Blue Origin и Dynetics, однако их заявки были отклонены. Руководство Blue Origin обращалось в суд с требованием пересмотреть вердикт американского космического ведомства, однако попытки оспорить решение NASA не увенчались успехом.

Как следует из заявления NASA, разработка посадочных модулей как минимум двумя компаниями повысит конкуренцию, послужит снижению расходов, а также расширит возможности США по высадке астронавтов на поверхность Луны.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis. На первом этапе корабль Orion 16 ноября 2022 года стартовал при помощи ракеты SLS, осуществил полет вокруг Луны и вернулся на Землю 11 декабря 2022 года. Второй этап (Artemis 2) предусматривает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. 

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США
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