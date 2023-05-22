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Интерфакс-АВН

Дания будет обучать украинских пилотов использованию F16 - глава Минобороны

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Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании.
Источник изображения: © flickr.com / DVIDSHUB

Брюссель. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Дания готова обучать украинских пилотов полетам на истребителях F16, заявил в пятницу министр обороны страны Троелс Лунд Поульсен.

"Дания теперь сможет оказать содействие обучению украинских пилотов полетам на F16", - приводят западные СМИ слова Поульсена.

Заявление министра прозвучало вслед за словами президента США Джо Байдена о намерении поддержать планы по подготовке украинских пилотов для полетов на этих истребителях.

Ранее в пятницу премьер Нидерландов Марк Рютте также заявил, что приветствует готовность США одобрить обучение украинских пилотов.

"Вместе с британскими, датскими и бельгийскими коллегами мы приветствуем новости о том, что США готовы одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F16. Порядок подготовки разработают в ближайшие недели. Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Нидерландов и их международных партнеров", - написал Рютте в твиттере.

Высокопоставленный представитель американской администрации в пятницу сообщил журналистам в Хиросиме, где проходит встреча G7, что программа тренировок должна начаться в течение нескольких недель, тренировки будут проходить в Европе. При этом союзники по НАТО позже решат, сколько самолетов будет задействовано, и кто их предоставит.

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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