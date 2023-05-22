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ТАСС

В Нидерландах намерены проработать детали обучения ВСУ управлению F-16 в ближайшие недели

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Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Нидерландский премьер Марк Рютте заявил, что Украина может рассчитывать на безоговорочную поддержку его страны

ГААГА, 19 мая. /ТАСС/. Детали по вопросу обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 будут выработаны в ближайшие недели. Об этом сообщил в пятницу в Twitter премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Вместе с коллегами из Великобритании, Дании и Бельгии мы приветствуем сообщения о том, что США готовы одобрить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, - написал он. - Детали будут выработаны в ближайшие недели. Украина может рассчитывать на безоговорочную поддержку Нидерландов и международных партнеров".

До этого Рютте сообщал, что в рамках международной коалиции обсуждается вопрос передачи Украине истребителей. Нидерланды располагают несколькими десятками F-16, которые постепенно заменяются на более современные F-35.

Как передавала газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации, президент США Джо Байден в пятницу на встрече с остальными лидерами стран G7 в японском городе Хиросима заявил, что Вашингтон поддержит совместные международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16. Американская телекомпания NBC проинформировала о планах США и их союзников поставить F-16 Украине. 

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Продукция
F-16
F-35
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