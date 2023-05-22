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Военное обозрение

Румыния усиливает подводную составляющую своих ВМС двумя французскими субмаринами типа Scorpene

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Источник изображения: topwar.ru

Румыния намерена значительно усилить свои позиции в акватории Черного моря, введя в состав ВМС две новые боевые единицы. Речь идет о подводных лодках. Об этом сообщает румынская пресса со ссылкой на Минобороны страны.

Военно-морские силы Румынии планируют закупить две дизель-электрические подводные лодки типа Scorpene производства Франции. Парламент страны уже одобрил потенциальную сделку запрос от военных поступил еще в апреле. Программа закупки двух подводных лодок будет реализовываться в течение 8 лет.

В прошлом году минобороны Румынии подписало протокол о намерениях с французской компанией Naval Group, которая и будет строить субмарины для румынских ВМС. Две подлодки, а также торпеды для них, материально-техническое обеспечение, обслуживание и дальнейшая поддержка, а также обучение экипажей, обойдутся румынам в 2 млрд. долларов. Подготовка экипажей будет проходить на территории Франции.

Подлодки типа Scorpene были спроектированы французской компанией DCNS для нужд ВМС Франции, но после того, как французское военное ведомство отказалось от дизель-электрических подлодок в пользу атомных, проект стал экспортным. Дизель-электрическая подлодка имеет однокорпусную конструкцию и оборудована ВНЭУ. Подлодка может действовать на глубине до 200 метров, предельной считается глубина погружения в 280 метров.

Водоизмещение надводное - 1565 тонн, подводное - 2000 тонн, скорость под водой - 20 узлов. Имеет 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм, боезапас - 18 торпед. Возможно применение ПКР Exocet.

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Страны
Румыния
Франция
Продукция
Scorpene
Компании
DCNS
Проекты
ВНЭУ
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