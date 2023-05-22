Оборонный бюджет Новой Зеландии в 2023/24 ф.г. составит около 3,3 млрд. долл. США

ЦАМТО, 19 мая. Минобороны Новой Зеландии в рамках госбюджета на 2023/24 ф.г., обнародованного 18 мая, будет профинансировано в объеме около 5,3 млрд. новоз. долл. (3,3 млрд. долл. США).

Как сообщает Defense News, в прошлом году объем финансирования Вооруженных сил Новой Зеландии составил около 4,9 млрд. новоз. долл. При этом издание отмечает, что инфляция к декабрю 2022 года составила чуть более 7%.

Сухопутные воска Новой Зеландии в 2023/24 ф.г. получат наибольшую долю финансирования среди видов вооруженных сил – 1,1 млрд. новоз. долл. В прошлом году финансирование СВ составляло такую же сумму.

Военно-воздушные силы Новой Зеландии в текущем финансовом году получат около 1 млрд. новоз. долл. по сравнению с 941 млн. новоз. долл. в прошлом году.

Военно-морским силам Новой Зеландии выделено около 714 млн. новоз. долл. В прошлом году ВМС получили 667 млн. новоз. долл.

Дополнительные 574 млн. новоз. долл. пойдут на "защиту территориального суверенитета Новой Зеландии" и будут способствовать "региональным и глобальным усилиям по обеспечению безопасности". Более 30 млн. новоз. долл. предназначены для финансирования контингентов ВС Новой Зеландии за границей и обеспечения "военного потенциала за границей".

Государственное бюро безопасности связи (спецслужба Новой Зеландии, в чьи функции входит ведение радиоэлектронной разведки и защиты правительственных коммуникаций) получит почти 402 млн. новоз. долл., что на 25% больше, чем в прошлом году.

В 2023/24 ф.г. Министерство обороны Новой Зеландии намерено потратить около 1,3 млрд. новоз. долл. на обеспечение финансирования крупных военных проектов: 605 млн. новоз. долл. выделено на закупку пяти новых самолетов ВТА C-130J-30 "Геркулес" для замены существующего парка C-130H и почти 14 млн. новоз. долл. на проект закупки самолетов БПА P-8A "Посейдон". Третий из четырех заказанных P-8A должен прибыть в страну 19 мая.

Бюджет также включает увеличение денежного довольствия военнослужащим с 4000 до 15000 новозеландских долларов с 1 июля (общая сумма в течение четырех лет – 419 млн. новоз. долл.). Министр обороны Новой Зеландии Эндрю Литтл заявил, что данное решение уже привело к отзыву некоторых заявлений об отставке.