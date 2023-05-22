Испытания "Панциря" для сухопутных войск и ВДВ завершаются - "Ростех"

Минск. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Высокоточные комплексы" ("Ростех") сообщил о завершающем этапе испытаний новой модификации комплекса противовоздушной обороны малой дальности "Панцирь-СМ-СВ".

"Работы по разработке модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничном шасси для сухопутных войск находятся на завершающем этапе испытаний", - сообщили в пресс-службе холдинга на проходящей в Минске оборонной выставке MILEX.

В декабре 2021 года начальник войсковой ПВО Вооружённых сил РФ Александр Леонов сообщал, что модификация "Панцирь-СМ-СВ" предназначена для сухопутных и воздушно-десантных войск. "Комплекс будет иметь два типа зенитных управляемых ракет и обладать увеличенной зоной поражения ", - заявлял Леонов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".