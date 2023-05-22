Беларусь поставит станки для концернов "Калашников" и "Алмаз-Антей" – БЕЛТА

ЦАМТО, 19 мая. Беларусь поставит станки для концернов "Калашников" и "Алмаз-Антей". Об этом сообщил журналистам посол Беларуси в России Дмитрий Крутой по итогам состоявшихся 18 мая в Москве переговоров с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передает БЕЛТА.

Д.Крутой отметил, что одной из тем встречи стало сотрудничество с предприятиями ОПК, которые расположены на территории Удмуртии. "Одни из ключевых предприятий – концерны "Калашников", "Алмаз-Антей", "Купол". Здесь потребность в станках у коллег серьезная. "СтанкоГомель" будет поставлять для них фрезерные и осевые станки, контракты подписаны", – сказал он.

В целом, говоря о товарообороте Беларуси и Удмуртии, посол констатировал, что минимальная планка в 100 млн. долл. в год уже превышена. "В прошлом году рост на 29%, в первом квартале этого года – рост еще на 26%. Беларусь выровняла сальдо (это всегда было проблемой в отношениях с Удмуртией), сегодня поставки на взаимной основе уже достигли паритетного уровня, и мы зеркально наращиваем темпы с очень хорошими цифрами", – цитирует БЕЛТА Д.Крутого.