Российская армия получила специальный тренажёр «Конус» для подготовки операторов переносных зенитных комплексов

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Российская армия получила новый тренажер для обучения операторов переносных зенитных ракетных комплексов, позволяющий подготовить специалистов без расхода боеприпасов. Об этом рассказал представитель разработчика "Высокоточные комплексы".

Разработанный холдингом тренажер 9Ф859 "Конус" уже поставляется в российскую армию. По своей сути это целый компьютерный класс, позволяющий провести качественную подготовку операторов ПЗРК без траты лишних снарядов и дорогостоящих мишеней. При этом тренажер вполне реально имитирует боевую остановку. Как заявили разработчики, уровень подготовки операторов на тренажере не уступает уровню готовившихся "на земле".

(...) универсальный тренажер для стрелков-зенитчиков 9Ф859 "Конус" - эта разработка, которая уже поступает в ВС РФ, поможет решить крайне важную сегодня задачу экономии боеприпасов и средств на дорогостоящие мишени

- приводит РИА Новости слова представителя холдинга.

Тренажер позволяет готовить операторов всех стоящих на вооружении российской армии современных ПЗРК ("Игла", "Верба", "Стрелец"). В комплект входят: специальный конический экран, имитаторы ПЗРК, проекторы, компьютер и аудиосистема. Все это создает в помещении обстановку, максимально приближенную к реальности. Операторы отрабатывают поражение сразу нескольких типов целей, что очень помогает в зоне специальной операции, где зенитчикам приходится противостоять самолетам, вертолетам, ракетам и беспилотникам.

"Конус" - это компьютерный учебный класс, позволяющий эффективно подготовить специалистов в сжатые сроки

- добавили в холдинге.