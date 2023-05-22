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ИноСМИ

Благодаря Украине США поняли — против России воевать очень сложно

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Работа САУ 2СЗ Акация на Запорожском направлении
Работа САУ 2СЗ Акация на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Al-Watan Syria: США превращают Тайвань во вторую Украину

На Украине США прощупывают почву, испытывая российский арсенал вооружений, пишет Al-Watan Syria. Такой же сценарий они пишут на Тайване против Китая, чтобы знать противников в лицо. Без войны с Москвой и Пекином Вашингтон не сохранит гегемонию, и эта конфронтация обещает быть очень сложной.

Соединенные Штаты должны оставаться самой могущественной страной на Земле, если мы хотим сохранить мир между Вашингтоном, Пекином и Москвой. Америка впервые столкнулась с двумя сильными ядерными державами, которые имеют конкурирующие с ней интересы в сфере безопасности. И у Китая, и у России есть средства, чтобы угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов. Нет повода думать, что война с Москвой или Пекином является неизбежной. Однако вести боевые действия одновременно с Россией и Китаем будет очень сложно. Об этом в марте заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей.

«Высокая степень готовности и модернизация будут сильным сдерживающим фактором, а бюджет на 2024-й финансовый год в размере 842 миллиардов долларов гарантирует, что американская армия останется самой боеспособной силой в мире», — добавил он.

Запад уже больше года воюет против России на Украине. Он предоставляет Киеву оружие и боеприпасы, чтобы проверить эффективность российских военных средств и техники против всех типов обычных американо-европейских вооружений. Соединенные Штаты хотят остаться главной сдерживающей силой в мире и не допустить ослабления своей мощи. Это важнейшее стратегическое условие для сохранения американской гегемонии и текущего мирового порядка. Поэтому США не позволяют Украине садиться за стол переговоров с Россией или другими странами.

Войны заканчиваются по одному из следующих сценариев: полная победа одной из сторон; прекращение огня и перемирие; переговоры для достижения согласованного решения конфликта. Вспомним Корейское соглашение о перемирии, подписанное в 1953 году, которое положило конец Корейской войне и полностью закрепило разделение Корейского полуострова на два государства. Корейский сценарий — единственно возможный вариант разрешения конфликта на Украине. Что касается азиатского региона, то похоже, что США стремятся превратить Тайвань во вторую Украину, чтобы занять КНР «войной на истощение» и проверить эффективность китайского оружия. Соединенные Штаты уже начали укреплять военный потенциал Тайваня, безвозмездно предоставив ему оружие на 500 миллионов долларов и расширив формы военной поддержки Южной Кореи. Народно-освободительная армия Китая (НОАК), в свою очередь, заявила, что пресечет любые попытки иностранного вмешательства в дела Китая и не потерпит поставки американских вооружений Тайваню.

Западно-американские аналитические центры задаются вопросом: способна ли НАТО во главе с США одновременно противостоять России и Китаю?

И американо-западный лагерь, и российско-китайский альянс провели в течение года ряд военно-морских маневров. Они представляют собой непрерывные испытания на прочность, и только те, кто их проводил, знают итоговые результаты. Большинство экспертов расценивают эти маневры как демонстрацию силы и сдерживания. Одни предупреждают, что любая ошибка, допущенная Америкой в оценке силы России или Китая, может привести к глобальной конфронтации. Другие убеждены, что Вашингтон не сможет противостоять одновременно двум государствам в открытом конфликте. Он продолжит использовать союзников против Москвы и Пекина, чтобы сохранить хотя бы часть гегемонии, вместо того чтобы вступать в прямую конфронтацию с одной или двумя странами. Милли признал, что вести войну одновременно с Россией и Китаем — ядерными державами — будет очень сложно. В конечном итоге Соединенные Штаты и НАТО не смогут навязывать мировому сообществу свою позицию, которая уже показала свою несостоятельность на Украине и вскоре еще раз покажет на Тайване.

Автор: Тахсин Халаби (تحسين حلبي)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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